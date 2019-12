Idee regali di Natale con FOREO

Il Natale 2019 è ormai alle porte e oltre alla sua magica atmosfera fatta di luci e canzoni a tema, ecco farsi strada dentro ognuno di noi la fatica domanda: cosa posso regalare alle persone a me vicine? Niente paura, FOREO (leggi qui) ha pensato a tutto ed ha creato 3 set del range ‘Picture Perfect’ che includono alcuni tra i prodotti best-seller del brand (leggi qui), per soddisfare tutti gli appassionati della bellezza e della skincare (leggi qui). Scopriamoli insieme.

Il LUNA 3 & SERUM SERUM SERUM

Il primo set (199 euro) è composto da un device e da un siero viso. Il LUNA 3 (leggi qui) è il massaggiatore viso con il quale si possono eliminare le impurità ed i residui di trucco grazie alle pulsazioni T-Sonic™ potenziate e dotate di 16 livelli di intensità. Il design del device presenta delle setole di silicone molto più lunghe e morbide, e collegandolo all’ app di FOREO, è possibile effettuare 4 trattamenti massaggianti preimpostati che conferiscono luminosità e compattezza alla pelle. Il LUNA 3 può essere ovviamente utilizzato con il nuovo siero viso (leggi qui), che grazie alla presenza dell’acido ialuronico e dello squalano, contribuisce a donare una pelle giovane e levigata.

UFO & LUNA mini 2

Il secondo set è composto da UFO & LUNA mini 2 (279 euro): UFO (leggi qui) è la maschera viso intelligente con la quale si possono utilizzare diverse tipologie di maschere in tessuto (leggi qui), sviluppate per rispondere alle varie esigenze della pelle e per offrire un trattamento viso di 90 secondi (leggi qui); e il LUNA mini 2 è il potente massaggiatore e detergente viso dotato di 8 velocità regolabili, 3 zone create per adattarsi a tutti i tipi di pelle per offrire un’esperienza di pulizia personalizzabile.

LUNA fofo & Micro Foam-Cleanser

Infine il terzo set è composto dal LUNA fofo & Micro Foam-Cleanser (99 euro) inseriti in una bellissima borraccia BPA-free fucsia: questo set è decisamente il regalo perfetto per gli amanti dello sport in quanto viene è fornito di una pratica borraccia da portare nel borsone della palestra. Il LUNA fofo (leggi qui) è la spazzola che permette una pulizia personalizzata del viso, grazie all’ analisi della pelle, effettuata tramite i sensori avanzati che si collegano all’ app FOREO per misurare il livello di idratazione e per fornire una panoramica sulla salute della pelle. Il Micro Foam-Cleanser (leggi qui), invece, è il detergente delicato per il viso dalla formula schiumosa, che rimuove dolcemente le impurità accumulate durante il giorno, e allo stesso tempo nutre la pelle grazie agli ingredienti delicati ed idratanti contenuti in questo prodotto adatto a tutti i tipi di pelle.

Questi set sono disponibili sul sito ufficiale del brand, ovvero www.foreo.com/it, presso i rivenditori autorizzati, e sui seguenti link:









(Il Faro Online)