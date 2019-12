Anzio, taglio dell’Imu sui terreni del quartiere Sacida

Anzio – “Insieme all’approvazione del Bilancio di Previsione, dal 1 gennaio 2020, ridurremo di oltre il 60% il valore venale dei terreni, ubicati a nord di Via delle Cinque Miglia – zona Sacida Cavallo Morto. Era un impegno che avevamo assunto con i cittadini del quartiere, per tutti quei terreni, classificati in zona B, ma la cui concreta edificabilità è subordinata al perfezionamento dei piani urbanistici attuativi”.

Lo comunica il sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento alla prossima approvazione del Bilancio di Previsione. Ad esempio un terreno B4, compreso tra i 1.500 mq ed i 5.000 mq, con il provvedimento dell’Amministrazione De Angelis, passerà dal valore venale di 44,40 euro al mq a quello di 16,28 euro a mq; oppure un terreno B5, compreso nella stessa fascia del B4, passerà da 35,10 euro al mq a 12,15 euro al mq.

“Alla riduzione media, pari al 65%, del valore dei terreni a nord di Via delle Cinque Miglia, – afferma l’Assessore al Bilancio e Tributi, Eugenio Ruggiero – sarà ovviamente consequenziale il taglio dell’Imu per queste aree, con la riduzione delle pressione fiscale per tutte quelle famiglie in attesa della concreta edificabilità”.

