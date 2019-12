Canottaggio, il raduno per Tokyo 2020 e i Winter’s Trial a Sabaudia

Roma – Si preannuncia un fine settimana ricco di impegni per il Gruppo Olimpico della Nazionale di canottaggio.

Gli azzurri sono infatti attualmente impegnati a Sabaudia nel 3° Raduno Nazionale Valutativo “Tokyo 2020” che ha preso il via mercoledì 4 dicembre, e che si protrarrà nella città pontina sino al 21 dicembre prossimo.

Domani e domenica invece, sempre a Sabaudia, tutta la Nazionale prenderà parte ai “WinterTrials2019“, la competizione voluta dal direttore tecnico Francesco Cattaneo per testare la condizione della squadra sulla lunga distanza e che si disputerà su due giornate: sabato nelle specialità di singolo e due senza, domenica invece in doppio e quattro senza, sia per gli uomini che per le donne, il tutto sulla distanza di 6000 metri con giro di boa ai 3000 metri. I “WinterTrials2019” sono aperti anche a tutti gli atleti appartenenti alle società remiere nazionali che vogliono mettersi in mostra, o sfidare gli azzurri, durante queste due giornate e rappresenteranno quindi un’occasione per tutti i vogatori che aspirano alla maglia azzurra e desiderano dimostrare sul campo il proprio valore confrontandosi con gli atleti della Nazionale. Di seguito l’elenco degli azzurri in raduno a Sabaudia:

Senior Maschili e Femminili: Aisha Rocek (Carabinieri/SC Lario), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Andrea Cattaneo (Carabinieri/SC Bissolati), Valentina Iseppi, Chiara Ondoli, Bruno Rosetti, Ludovica Serafini (CC Aniene), Gennaro Di Mauro (CC Napoli), Giacomo Gentili, Clara Guerra, Matteo Lodo, Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Paolo Perino, Luca Rambaldi, Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle), Marco Di Costanzo (Fiamme Oro), Kiri Tontodonati (Fiamme Oro/CUS Torino), Matteo Castaldo (Fiamme Oro/RYCC Savoia), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Silvia Terrazzi (SC Arno), Alessandra Montesano (SC Eridanea), Sara Bertolasi (SC Milano), Luca Chiumento, Simone Martini, Alessandra Patelli (SC Padova), Stefania Buttignon (SC Timavo), Giorgio Casaccia Gibelli (Rowing Club Genovese), Jacopo Frigerio (SC Lario), Giorgia Lo Bue (SC Palermo), Giorgia Pelacchi (SC Lario).

Pesi Leggeri Maschili e Femminili: Stefano Oppo (Carabinieri), Pietro Ruta, Martino Goretti (Fiamme Oro), Niels Torre (SC Viareggio), Federica Cesarini (Fiamme Oro/Canottieri Gavirate), Valentina Rodini (Fiamme Gialle).

