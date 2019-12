Concorso dirigenti scolastici: Utl Roma e Ur Lazio in piazza a sostegno della trasparenza nei concorsi

Scuola – La Segreteria Utl Roma e la Segreteria Ur Lazio, hanno partecipato ad un presidio organizzato davanti a Montecitorio a supporto della vertenza dei dirigenti scolastici.

“Siamo vicini ai docenti ed agli aspiranti Dirigenti Scolastici, che con lo slogan “Trasparenza è partecipazione“, chiedono al governo di fare luce sull’annosa vicenda del concorso DS 2017, 2011, sul quale il Tar è intervenuto con un annullamento, mentre il Miur intende procedere alle assunzioni”. Così, in una nota congiunta, Ermenegildo Rossi – Utl Roma e Provincia – e Armando Valiani – Ur Lazio.

“Abbiamo portato con convinzione la nostra testimonianza in piazza. Non intendiamo rimanere in silenzio, infatti, rispetto all’ennesima grave violazione perpetrata ai danni di un mondo, quello dei dirigenti scolastici, al quale il Governo e le istituzioni tutte, invece, dovrebbero garantire la più grande trasparenza, considerato il ruolo nevralgico che ricoprono rispetto alla formazione di chi governerà il futuro di questo Paese”.

Contestualmente al presidio si è svolta sul tema una conferenza stampa alla Camera dei Deputati, cui ha preso parte il Segretario Ugl Ornella Cuzzupi e il Segretario Confederale Vincenzo Abrescia.