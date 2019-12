Erosione a Fregene, Baccini: “Intervento immediato e sgravi fiscali per le aziende in difficoltà”

Fiumicino – “A seguito delle lamentele delle principali associazioni dei balneari del Comune, Federbalneari Fiumicino e Balnearia Litorale Romano, che hanno chiesto congiuntamente interventi immediati di difesa della costa o le dimissioni di tutti gli amministratori (leggi qui), noi continuiamo a ribadire l’urgenza e la necessità di un consiglio comunale aperto ai cittadini in cui finalmente il sindaco e la sua giunta propongano soluzioni concrete e non solo chiacchiere e promesse”.

Lo afferma il consigliere comunale Mario Baccini, che prosegue: “Auspichiamo da parte della Regione soluzioni strutturali ,invocate da anni, inoltre siamo convinti che il Comune debba attivarsi per gli proporre sgravi per le aziende in difficoltà quale l’abbattimento dei canoni demaniali”.

“Ormai è tempo di agire senza spot elettorali ma con interventi diretti anche sull’amministrazione regionale per sostenere l’economia e i cittadini del nostro territorio”, conclude il consigliere.

(Il Faro online)