Furti e rapine sul litorale, 4 persone arrestate a Ostia

Ostia – Molteplici i servizi di controllo organizzati dai Carabinieri del Gruppo di Ostia, finalizzati a prevenire e contrastare qualunque forma di illegalità e garantire la tutela della sicurezza sul territorio.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ostia hanno individuato e arrestato due 26enni senza fissa dimora, di cui uno già gravato da pregiudizi di polizia.

I due, in evidente stato di ebbrezza alcolica, avevano poco prima aggredito un giovane, ferendolo al volto ed impossessandosi delle chiavi della sua abitazione. I militari, dopo avere soccorso la vittima, affidandola alle cure mediche dei sanitari, si sono messi alla ricerca dei malfattori che, rintracciati in breve tempo, sono stati ammanettati al termine di una breve colluttazione, e condotti nelle camere di sicurezza dell’Arma in attesa dell’udienza di convalida.

Sempre nella notte, i militari della Stazione di Acilia, impegnati in un normale controllo della circolazione stradale, hanno intimato l’alt ad un uomo che si trovava a bordo di un “quad” privo di targhe. L’autista si è dato subito alla fuga ed è così iniziato un rocambolesco inseguimento nel corso del quale l’uomo ha urtato alcuni mezzi in sosta, finendo poi la corsa contro altre vetture.

A questo punto, il malfattore ha tentato di scappare a piedi, ma è stato raggiunto dai Carabinieri e, al termine di una breve colluttazione, ammanettato. L’uomo, un 30enne con precedenti penali, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, mentre il mezzo su cui si trovava, sulla cui provenienza sono in corso accertamenti, è stato sequestrato.

I Carabinieri sono intervenuti anche all’esterno di un esercizio commerciale, dove una 31enne si era illecitamente appropriata di numerosi prodotti cosmetici, occultandoli all’interno della propria borsa.

La donna è stata bloccata dalla pattuglia dei Carabinieri nel parcheggio antistante al negozio e sottoposta agli arresti domiciliari, mentre la refurtiva del valore di qualche centinaio di euro è stata interamente recuperata e restituita al proprietario.

(Il Faro online)