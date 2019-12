“Il mostro del parco”, in scena al teatro Vascello dei piccoli

A cura di: MICHELA DRAGHETTI

Spettacoli – “Il Mostro del parco” è uno spettacolo con laboratorio sul tema del riciclo dei rifiuti che andrà in scena al Teatro Vascello nelle date del 7 e 8 Dicembre, consigliato per una età dai 4 ai 10 anni. Scritto, diretto e animato da Giada Parlanti e Emanuele Silvestri .

Si invitano i bambini a portare un vecchio pezzo di stoffa colorata, come una gonna, una maglietta che non si usano più e al termine del laboratorio i bambini avranno un burattino!

La piccola storia di Alice, la bambina a cui nessuno crede, l’unica a sostenere la bizzarra teoria che il mostro da tutti avvistato , temuto al punto da far convincere la mamma della piccola ad armarsi e combattere, in realtà non è altro che uno spirito incagliato nei rifiuti della nostra società.

Una storia semplice ma emozionante, pensata e realizzata per bambini che offre uno spunto di riflessione importante per ognuno di noi. Lo spettacolo “Il Mostro del parco” è uno spettacolo per burattini realizzati interamente, testa, buratto, costume e baracca dalle mani abili degli artisti.

L’obiettivo generale dello spettacolo è quello di sottolineare l’attualità e l’importanza di un tema come quello dell’ecologia e della gestione dei rifiuti, con un percorso di sensibilizzazione che inizi dalle scuole elementari. Dare la possibilità ai bambini di vivere un’avventura attraverso il Teatro di figura che usa il gioco come strumento di comunicazione. Lo spettacolo dura circa 25 minuti e dopo segue un piccolo laboratorio tenuto dagli stessi operatori.

(Il Faro online)