IsolaSacra2020, c’è tempo fino al 15 gennaio per votare il logo più bello

Fiumicino – Da oggi fino alle ore 12 del 15 gennaio 2020 sarà possibile votare i dieci loghi realizzati dagli studenti e dalle studentesse delle scuole di Isola sacra in occasione del concorso per la realizzazione del logo ufficiale per il centenario della bonifica di Isola sacra, che si festeggerà per tutto il 2020.

I loghi pervenuti sono visibili nell‘album fotografico sulla pagina Facebook del Comune, che trovate a questo link (clicca qui). Il disegno che otterrà più like da parte dei cittadini e delle cittadine di Fiumicino sarà scelto come logo ufficiale del centenario della bonifica di Isola sacra.

Una volta proclamato il logo vincitore, il Comune di Fiumicino ne acquisirà automaticamente e gratuitamente i diritti per utilizzarlo sui documenti ufficiali del Comune stesso e sul materiale pubblicitario e informativo degli eventi legati al centenario della bonifica. Sarà riportato il nome della classe e del plesso scolastico vincitore.

(Il Faro online)