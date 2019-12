Latina, è Antonella Masocco il presidente del comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di Commercio

Latina – Antonella Masocco è la nuova Presidente del Comitato dell’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Latina, organismo nato a seguito del protocollo di intesa siglato tra Unioncamere Nazionale e il Ministero dello Sviluppo Economico per supportare la nascita e lo sviluppo dell’imprenditorialità in rosa nei singoli territori provinciali.

Ad affiancare la Presidente, un nutrito gruppo di lavoro costituito dalle rappresentanti delle associazioni di categoria locali, Roberta D’Annibale (CNA) vicepresidente, Emanuela Mirchi (CIA), Alessandra Capitani (Confagricoltura), Lucia Iannotta (Confartigianato), Floriana Toccaceli (Confcommercio), Monica D’Alisera (Confesercenti), Cinzia Roma (Federazione Provinciale Coltivatori Diretti), Giorgia Aresti (Federlazio), Angela Di Russo (Legacoop), Carla Piccozza (Unindustria).

Il Comitato, negli anni, ha sostenuto con convinzione la necessità della partecipazione femminile nel mondo del lavoro quale punto di riferimento essenziale per la cultura imprenditoriale locale che ancora fatica a superare i problemi di genere, che possono insorgere nello svolgimento, da parte delle donne, della propria attività economica. Un potenziale imprenditoriale che condizionamenti culturali e pregiudizi ancora radicati nella società non consentono di sfruttare al meglio e che rallentano lo sviluppo e l’espressione del talento femminile.

La Presidente ha espresso gratitudine per la fiducia accordata assicurando l’impegno personale e di tutte le componenti del Comitato per una giusta politica di espansione delle donne imprenditrici che vogliono qualificare e potenziare le proprie attività o che intendono avviare un percorso di lavoro autonomo. “Occorre mettersi al lavoro subito” ha dichiarato Antonella Masocco “per tradurre la nostra volontà di fare bene in una programmazione concreta di interventi e linee di azioni volte a favorire a livello locale opportunità di impresa e occupazione”.

Soddisfatto il Commissario della Camera di Commercio di Latina Mauro Zappia che ha augurato a tutte le componenti del gruppo di lavoro di poter mettere a fattor comune le singole specificità ed esperienze per dare risposte significative alla diffusione della cultura d’impresa e valorizzare sempre di più il ruolo della componente femminile nell’economia del territorio provinciale che, a settembre 2019, annovera oltre 14.700 aziende in rosa con una crescita leggermente superiore ai valori riferiti all’analogo periodo dell’anno precedente (+0,96% a fronte del +0,81% del 2018).

Subito dopo l’elezione, il Comitato e il Commissario hanno posato davanti a una installazione temporanea collocata nella sede della Camera di Commercio che si ispira al simbolo del progetto “Panchine Rosse” promosso dal movimento Stati Generali delle Donne e a cui ha aderito l’intero sistema camerale. Un no deciso alla violenza di genere che parte direttamente dal mondo delle imprese sull’onda delle celebrazioni della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e che denuncia l’urgenza di prevedere a livello nazionale un pacchetto di misure volte a ridurre il divario tra uomini e donne attraverso pari indipendenza economica, pari partecipazione al processo decisionale economico e politico, eliminazione degli stereotipi di genere e riconoscimento alla dignità ed alla integrità delle donne.”

(Il Faro on line)