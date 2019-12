M5S Tarquinia: “Domenica 8 dicembre un gazebo per sensibilizzare l’importanza degli alberi”

Tarquinia – Prosegue l’iniziativa del M5S Tarquinia di sensibilizzazione verso gli alberi e il verde. Domenica mattina 8 dicembre a piazza Cavour, gli attivisti del gruppo locale organizzeranno un gazebo informativo sull’importanza degli alberi e delle aree verdi urbane che rappresentano una risorsa fondamentale per la sostenibilità e la qualità della vita in città. Presso il gazebo saranno disponibili varietà di alberi, che verranno distribuiti ai cittadini per favorirne la piantumazione.