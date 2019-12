Montino: “Nella prossima estate la posa della prima pietra dell’Auditorium del Mare”

Fiumicino – “Entro i prossimi sei mesi potremo andare in gara d’appalto per la realizzazione dell’Auditorium del Mare, recuperando l’ex centrale dell’Enel abbandonata e dismessa da circa 30 anni”.

E’ quanto si legge in un post sulla pagina Facebook del sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che prosegue: “Fiumicino è uno dei comuni, con il progetto esecutivo del nuovo Auditorium, ad aver vinto il Bando nazionale per le periferie, per il quale, si sono sbloccati finalmente, dopo lo stop precedente, i 6 milioni di finanziamento a cui la nostra amministrazione unirà altri 4 milioni di euro”.

“Ora procederemo all‘accensione del mutuo per la Cassa e depositi e prestiti, passo che precede la gara di appalto: confido nella prima pietra per la prossima estate“, conclude il primo cittadino.

(Il Faro online)