Santa Marinella – La Casa di Babbo Natale, la Befana, la pista di Pattinaggio; e ancora i mercatini di Natale, il planetario, il Villaggio degli Elfi e tante altre attrazioni: alla presenza del Capo di Gabinetto della Regione Lazio, dott. Albino Ruberti, di Luigi Pomponio, presidente di LazioCrea, della consigliera regionale Marietta Tidei e del sindaco della città di Santa Marinella Pietro Tidei è stato inaugurato oggi il villaggio di Natale al Castello di Santa Severa: una festa lunga un mese parte dell’offerta natalizia della Regione Lazio, #LaFestadelleMeraviglie.

Accompagnati dall’accensione delle luminarie e da uno spettacolo di acrobati, le cariche istituzionali hanno ufficialmente aperto l’attrazione offerta da LazioCrea e da Fondazione Caffeina Cultura: un secondo villaggio di Natale dunque, dopo quello di Sutri, animato dall’impresa culturale con sede a Viterbo.

Gli orari del Villaggio di Natale

Il villaggio di Natale è aperto dalle 10:00 alle 20:00 a partire dal 7 dicembre al 22 dicembre tutti i venerdì, sabato e domenica; dal 23 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni. Aperture speciali:

24 dicembre dalle 10:00 alle 16:00;

25 dicembre dalle 15:00 alle 20:00;

31 dicembre dalle 10:00 alle 16:00.

Ingresso al Villaggio del Natale:

da 0 a 5 anni: gratuito;

da 6 anni a 12 anni: ridotto € 5;

da 13 anni in su: € 12 biglietto integrato al Villaggio di Natale, ai Musei del Castello, agli spettacoli e ai laboratori.

Informazioni: 3470437263.

Sconto per gli ospiti dell’Ostello:

ragazzi al di sotto dei 12 anni = gratuito

adulti = sconto del 20 %

I disabili non autosufficienti hanno diritto all’ingresso gratuito assieme ad un accompagnatore (certificato legge 104). Gratuità per i dipendenti della Regione Lazio

Ingresso Pista di ghiaccio:

€ 5.00 per 30 minuti;

€ 8.00 per 60 minuti.

Sconto per gli ospiti dell’ostello:

€ 3.00 per 30 minuti;

€ 6.00 per 60 minuti.

(Il Faro online)