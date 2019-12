Natale di solidarietà a Lavinio con “La Festa dei Giocattoli”

Anzio – Quest’anno il Natale al Centro Commerciale Zodiaco di Lavinio sarà all’insegna dei giochi e della solidarietà. Grazie all’iniziativa pensata e costruita a misura di bambino, infatti, tutto il mese di dicembre sarà caratterizzato da una serie di appuntamenti che coinvolgeranno i più piccoli e al contempo aiuteranno le famiglie meno fortunate.

La galleria del Centro per l’occasione sarà allestita a festa e già a partire dai giorni 6,7 e 8 dicembre, dalle ore 16.00 alle 20.00, con la prima grande raccolta di giocattoli. Coloro che vorranno donare un giocattolo, nuovo o usato purchè in buono stato, potranno recarsi allo Zodiaco, depositare il proprio dono e in cambio riceveranno delle monete, chiamate per l’occasione “giocomonete”, in base al valore simbolico del gioco donato.

Al contempo potranno far divertire i propri bambini al laboratorio presente nell’area di raccolta, dove un animatore insegnerà loro come costruire dei giocattoli di legno.

La stessa iniziativa si ripeterà anche nei giorni 13, 14 e 15 dicembre e nei giorni 20 e 21 dicembre, con medesime modalità ed orari.

Le giornate del 22 e 23 dicembre, invece, saranno caratterizzate dalla prima e più antica forma di scambio: il Baratto. Quei giorni, infatti, ci saranno dei veri e propri momenti di scambio durante i quali tutti i benefattori potranno utilizzare le “giocomonete” precedentemente ricevute per “comprare” dei regali a scelta fra quelli messi a disposizione dal Centro Commerciale.

Tutti i giochi raccolti, eccetto quelli nuovi, saranno selezionati dal personale preposto e successivamente ripuliti, per poi essere consegnati al Centro Ecumenico e del Dialogo Interreligioso Parrocchia SS.Anna e Gioacchino di Lavinio, nel corso della grande festa finale che si svolgerà nel pomeriggio del 23 dicembre con la presenza di Babbo Natale in persona!