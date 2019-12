Onorati (Azione Fiumicino): “Più attenzione e manutenzione per le scuole del territorio”

Fiumicino – “Fiumicino conta una popolazione molto giovane e la popolazione scolastica è molto elevata: sette Istituti Comprensivi con più di mille utenti ciascuno e due Poli scolastici di scuola media superiore: il Baffi e il Leonardo Da Vinci con altrettante migliaia di studenti”.

E’ quanto dichiara Giovanna Onorati, esponente di Azione Fiumicino, che prosegue: “Da una ricognizione delle graduatorie e delle aule disponibili presso i vari plessi del dell’Istituto (ad esclusione delle 3 aule di Fiumicino, Via Giorgio Giorgis, cedute dal Baffi), il Leonardo da Vinci risulta carente di aule anche rispetto alla richiesta degli ultimi anni. Infatti da tre anni l’istituto accoglie anche una sezione di scienze umane. Al momento sono in uso 20 aule nella sede centrale, 21 nel plesso storico, 9 in Viale Maria e 3 nella sede di Via Reggiani, per un totale di 53 aule.

Si legge dal documento del Consiglio d’Istituto che le classi “intermedie” (cioè, quelle dalle seconde alle quarte) che saranno confermate sono 46. Pertanto, si andranno a formare – per l’anno 2020/2021 – 7 nuove classi prime: 2 di Istituto agrario, una di Liceo classico, una di Liceo scientifico, una di Liceo linguistico, una di Liceo scienze umane e, un ultimatum per l’indirizzo che riceverà maggiori richieste.

Verosimilmente a quanto riscontrato per l’anno passato, le domande di iscrizione all’Istituto saranno maggiori della disponibilità e questo costringerà a una sorta di selezione, stabilita secondo precisi criteri, uno tra questi la territorialità.

La cosa sconcertante è che le istituzioni anziché programmare ampliamenti dell’edificio non si preoccupano neppure di fare la manutenzione degli esistenti

Siamo felici di avere nella nostra città Istituti così importanti e qualificati, ma restiamo delusi dalla mancata attenzione delle Istituzioni, in particolare l’area metropolitana, perché non si occupano di controllare gli edifici e quindi di farne la corretta manutenzione. In particolare per le aule site in via Giorgio Giorgis che sono in condizioni pietose.

La signora Katia Amodio, infatti, membro del Consiglio D’Istituto si dice molto preoccupata, perché il prossimo anno ci saranno seri problemi per gli studenti che vorranno frequentare l’Istituto.

Il nostro augurio è che il Sindaco di Fiumicino si impegni a sollecitare l’area metropolitana alla quale per competenza spetta la manutenzione e il potenziamento dell’Istituto Leonardo Da Vinci. I nostri ragazzi vanno tutelati e supportati in questa che è diventata una battaglia di dignità scolastica”.

(Il Faro online)