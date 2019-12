Santa Marinella, arriva il convegno per i 110 anni del premio Nobel a Marconi

Santa Marinella – Il Sindaco del Comune di Santa Marinella Pietro Tidei, la Principessa Elettra Marconi, il Centro Radioelettrico Sperimentale G. Marconi, l’Ari. Ass. Radioamatori Civitavecchia, in collaborazione con l’aeronautica militare organizzano, per giovedì 12 dicembre, un convegno alla biblioteca comunale, presieduto dall’onorevole Marietta Tidei per la ricorrenza dei 110 anni del premio Nobel a Marconi; a seguire ci sarà nel Parco della Scienza di Torre Chiaruccia la benedizione della Madonna dell’Aviatore restaurata, della nuova targa e della nuova illuminazione officiata dal cappellano capo Am Don Fausto Amantea.

Sempre al Parco della Scienza Don Fausto benedirà il monumento a Guglielmo Marconi realizzato dai soldati italiani nel campo di prigionia 61 di Wynols Hill (Galles) che fu inaugurato la notte di Natale del 1944. Al convegno interverranno il presidente del centro Marconi professor Gianni Cancellieri, il professor Livio Spinelli autore del progetto del Parco della Scienza inaugurato nel 2018, il presidente dell’Ari Civitavecchia Mariano Mezzetti, la signora Laura figlia del sergente Bruno Porciani che aveva progettato il monumento. All’evento presenzierà anche un rappresentante del Comando del 17° Stormo Incursori dal quale dipende il sedime militare di Torre Chiaruccia. Sono invitati anche gli studenti della classe IIA dell’Istituto Comprensivo di Santa Marinella che stanno svolgendo un lavoro in lingua inglese su Marconi e lo studente Matteo Passacantilli già campione alle olimpiadi della matematica e testimonial del Parco della Scienza.

(Il Faro online)