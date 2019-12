Tarquinia, posticipata l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale

Tarquinia – “Posticiperemo l’apertura della casa di Babbo Natale di mezz’ora”. Lo afferma l’associazione Viva Tarquinia. L’inaugurazione dell’iniziativa, prevista alle 16.30, sarà sempre domenica 8 dicembre ma alle 17.00. “Abbiamo fatto questa scelta per avere meno luce possibile e far risaltare ancora di più le scenografie allestite nell’ex convento di San Marco – spiega l’associazione -. Ci vorrà solo un po’ più di pazienza prima di entrare nella casa di Babbo Natale”.

Dal laboratorio dei giocattoli alla galleria della neve, dalla stalla delle renne al laboratorio degli elfi, fino alla stanza di Babbo Natale, sarà possibile avventurarsi in un mondo fantastico, in grado di emozionare i bambini e stupire gli adulti. “Siamo lieti di riproporre questo evento che è entrato nel cuore dei più piccoli e rappresenta un piccolo fiore all’occhiello per Tarquinia – conclude Viva Tarquinia –. Inoltre, riusciamo a valorizzare uno spazio chiuso al pubblico da molti anni e a renderlo nuovamente fruibile ai tarquiniesi”. Il calendario e gli orari di apertura per le settimane successive rimane invariato. Ogni venerdì, sabato e domenica, fino al 24 dicembre, dalle 16.30 alle 19.15, (ingresso libero) si potrà incontrare, parlare e fare una foto ricordo con Babbo Natale.

(Il Faro online)