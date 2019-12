Aeroporto di Fiumicino: chiede di usare il tassametro, il tassista gli sferra un pugno in faccia

Fiumicino – Un pugno in faccia che gli è costato la frattura del naso: è quello che è capitato ad un passeggero italiano, appena sbarcato a Roma da Madrid, per aver chiesto ad un tassista in regolare servizio presso l’aeroporto di Fiumicino di usare il tassametro.

La scena, ripresa dalle telecamere del Terminal 3, si è svolta nella totale indifferenza dei presenti: il passeggero si rivolge al tassista – già visibilmente infastidito, al punto da rifiutarsi di caricare i bagagli a bordo del taxi -, mentre un assistente del servizio taxi fa salire a bordo della stessa vettura un altro passeggero. L’uomo, dunque, bussa più volte sul vetro posteriore del taxi per chiedere spiegazioni ma il tassista, furibondo, scende dall’auto e lo colpisce con un violento pugno in pieno volto. L’aggredito cade all’indietro, mentre il tassista riparte con l’altro cliente a bordo.

Il passeggero è poi stato medicato nel pronto soccorso aeroportuale e successivamente trasferito al Cto di Roma, dove gli è stata diagnosticata la frattura del setto nasale. Il tassista è accusato dalla polizia di stato di Fiumicino di lesioni per futili motivi.

(Il Faro online)