Anzio, al via il “Natale sul Mare”: ecco il programma dall’8 al 15 dicembre

Anzio – Ad Anzio, con l’allestimento dell’illuminazione artistica e della casa di Babbo Natale, sono in corso gli ultimi preparativi in occasione dell’apertura del ricco calendario di eventi del “Natale sul Mare”.

Manifestazioni per grandi e bambini, la sfilata rievocativa per ricordare l’Imperatore Nerone, concerti, spettacoli, nevicate artificiali, artisti di strada, eventi di video mapping, il presepe vivente, cene solidali, mercatini, artisti di strada, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, il ritorno del carillon vivente, le performance delle band locali e delle associazioni artistiche del territorio, l’arrivo di Babbo Natale e della Befana, con il centro di Anzio e di Lavinio, vestiti a festa con il grande albero a tempo di musica e con imponenti luminarie: sono il Natale 2019, il Capodanno 2020 e l’Epifania, pianificati dall’assessore alle attività produttive e turismo, Valentina Salsedo, insieme al sindaco, Candido De Angelis, in collaborazione con la Giunta, con i Consiglieri Comunali della maggioranza, con la Pro Loco di Lavinio e con l’Associazionismo locale, che tanto ha lavorato, insieme all’Amministrazione, per presentare un programma di alto livello artistico, con numerosi eventi in calendario dall’8 dicembre al 6 gennaio 2020.

“Il programma – afferma l’assessore Valentina Salsedo – è il frutto di un lavoro di squadra, con il Sindaco,con i colleghi Assessori, con i Consiglieri e con numerose realtà del territorio, che hanno partecipato attivamente alla definizione di un calendario di eventi ambizioso e ricco di sorprese per tutti. Una particolare attenzione è dedicata ai bambini, con la bellissima pista di pattinaggio sul ghiaccio ed eventi di livello, in filodiffusione al centro storico, che animeranno Anzio e Lavinio. Il programma si aprirà ufficialmente l’8 dicembre, con l’accensione dell’albero di Natale e con l’atteso spettacolo di video mapping”.

Il programma di domenica 8 dicembre

Piazza Pia

ore 17.00: i ragazzi del teatro “Oltresuono” presenteranno i cori di Natale nella lingua dei segni;

ore 17.15: esibizione del coro dell’ I.C. Anzio V “Virgilio”;

ore 17.30: Luciano Marchetti si esibisce al pianoforte con il cantante anziate Luca Liberini. Al termine della performance, tutti i ragazzi, il pianista e il cantante intoneranno un canto di Natale all’unisono;

ore 17.50: conto alla rovescia per l’accensione dell’albero di Natale e saluti istituzionali;

ore 18.00: spettacolo di video mapping sviluppato su tre lati di Piazza Pia.

Piazza Lavinia

ore 15.30: Dance Christmas. La banda musicale “Città di Anzio” accompagnerà la parata degli allievi delle scuole di danza Cst Danza , Ab Dance Accademy e Destinazione Danza di Sara Santostasi. La partenza è da via Alla Marina per arrivare in piazza Lavinia. Esibizione della Banda e delle scuole di danza a tema natalizio;

ore 16.30: conto alla rovescia per l’accensione dell’albero di Natale e saluti istituzionali;

ore 16.45: spettacolo per bambini con giochi e animazione.

Il programma di giovedì 12 dicembre

ore 17.00: concerto di Natale del Chris Cappell College presso la Sala Consiliare di Villa Sarsina, a cura dell’assessore alla Cultura Laura Nolfi.

Il programma di venerdì 13 dicembre

ore 16.00: Natale in mediateca- Biblioteca Comunale Anzio, a cura dell’Assessore alla Cultura, Laura Nolfi.

Il programma di sabato 14 dicembre

Piazza Pia

ore 10.30: spettacolo di Natale per i bambini e fiabe incantate. Dalle ore 10.30 i bambini potranno fare una foto con Babbo Natale ed imbucare la loro letterina nella cassetta postale sotto l’albero. Le letterine verranno pubblicate sulla pagina Facebook “Natale sul Mare Anzio”;

ore 11.30: coro dei bambini della scuola dell’infanzia “Il Girotondolo”;

ore 15.00: spettacolo teatrale “Emozioni sotto l’albero”, interpretato dagli attori dell’Associazione “I Giullari – ilteatrofontedivitalab” ;

ore 16.30: presepe vivente organizzato dall’Istituto Stella Maris in collaborazione con la Parrocchia SS Pio e Antonio, i commercianti e i ristoratori del territorio. Inaugurazione della mostra dei presepi nella sala Fides della Chiesa SS Pio e Antonio che potrà essere visitata fino al giorno dell’Epifania.

Il programma di domenica 15 dicembre

Piazza Pia

dalle ore 10.00: festeggiamo insieme i 15 anni della casa famiglia “La Coccinella” di Anzio;

ore 10.30: Sfilata di rievocazione storica dell’antica Roma per ricordare la nascita dell’Imperatore Nerone a cura dell’assessore alla Cultura Laura Nolfi. Appuntamento alla Villa Imperiale;

ore 17.00: “Christmas Magic Show”, spettacolo tra personaggi delle fiabe, finzione e realtà. Luci ed effetti speciali, con la presentazione di collezioni di moda, con la partecipazione del Liceo artistico “Pablo Picasso”.

(Il Faro online)