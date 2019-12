Montalto, al via gli eventi per festeggiare il Natale

Montalto – Oggi, sabato 7 dicembre Montalto di Castro apre ai festeggiamenti natalizi 2019/2020. Spettacoli, animazioni, laboratori per bambini, concerti e mostre caratterizzeranno le piazze e le strade di Montalto di Castro e Pescia Romana.

Si inizia quindi oggi, sabato 7 dicembre, con l’inaugurazione della casetta di Babbo Natale e del Presepe al Punto Lettura di Pescia Romana; laboratori con i “Supernonni” al Centro anziani di Montalto di Castro (ore 15:30), e alle ore 18:30 la presentazione del progetto Centro Autismo presso il Complesso Monumentale San Sisto. Per la giornata di domenica 8 dicembre tanti gli appuntamenti in programma: si parte alle ore 15:00 con “Addobbiamo l’albero”, piazza delle Mimose (Pescia Romana).

A seguire l’apertura della Fabbrica di Babbo Natale a piazzale Gravisca e animazioni itineranti per le vie del centro storico: Ludobus della Maremma, bigliardini, spettacolo di Supereroi e Principesse, bolle di sapone, trucca-bimbi e attività ludiche. Sempre domenica 8 dicembre, al Punto lettura di Pescia Romana continuano le iniziative per i più piccoli, con le letture sotto l’albero. Alle 18:00 il teatro Lea Padovani apre il sipario natalizio con lo spettacolo “La fabbrica dei sogni” della rassegna “A teatro con mamma e papà”.

Per tutto il periodo di Natale si terranno attività presso la Fabbrica di Babbo Natale a Montalto di Castro, a cura delle Pink Ladies, e la Casetta di Babbo Natale a Pescia Romana a cura dell’associazione MusicArte. Torna, inoltre, la rassegna “Culturalmente” con le letture a voce alta e laboratorio (giovedì 12 dicembre) per i più piccoli presso la biblioteca comunale e il reading teatrale “In nome della madre” (sabato 14 dicembre) al Complesso monumentale San Sisto.

Per quanto riguarda i concerti natalizi, anche quest’anno l’associazione Da.Mu.Te.A. propone il concerto di Natale “Dolce melodie e… non solo” (sabato 14 dicembre teatro Lea Padovani) e l’associazione MusicArte il consueto concerto “Note di Natale” del coro Notedamare (venerdì 20 dicembre ore 21:00 – Chiesa San Giuseppe Operaio a Pescia Romana).

Il 15 dicembre, alle ore 17:30, “Cinema al teatro” e il 28 dicembre, tra le novità in programma, il concerto del Corpo Bandistico M° Carlo Grani: la prima esibizione della banda musicale di Montalto di Castro che torna dopo 12 anni a suonare per la cittadinanza. Quest’anno Montalto di Castro festeggerà l’inizio del nuovo anno in piazza, con il concerto e lo spettacolo pirotecnico (Piazzale Gravisca). Molti gli appuntamenti in programma: concorsi ed esposizione dei Presepi (domenica 15 dicembre – Centro Oasis Sport di Pescia Romana) e nello stesso giorno il Galà di Natale – pattinaggio artistico a rotelle (Palazzetto dello Sport). Torna l’ormai tradizionale appuntamento con il Presepe Vivente nel centro storico di Montalto (domenica 22 dicembre, ore 16:00). Il primo dell’anno, l’associazione Fischi di Tramontana dà di nuovo appuntamento con il Tuffo a mare (Only the Brave – 7° edizione). Per l’Epifania le associazioni locali hanno organizzato una giornata in particolare per i più piccoli: “Corteo dell’Epifania” e “Cantano alla Befana”.

(Il Faro online)