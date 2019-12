A Sabaudia arriva “La Magia del Natale”: ecco il programma completo degli eventi per le festività

Sabaudia – Sabaudia si appresta ad accogliere le festività natalizie con la terza edizione della rassegna “La Magia del Natale”, promossa dall’Amministrazione comunale con il supporto e la collaborazione degli operatori culturali e delle associazioni del territorio.

Fino al 6 gennaio una serie di attività destinate maggiormente ai bambini, allestite per lo più a Palazzo Mazzoni e realizzate con il contributo della Regione Lazio nell’ambito dell’iniziativa “Le Feste delle Meraviglie”: circa 30 eventi volti a celebrare il Natale, il suo spirito di festa e la sua innata capacità di aggregazione.

“Quest’anno sarà il Natale dei bambini, saranno loro i protagonisti indiscussi del calendario di eventi. Le attività proposte vogliono essere un ritorno agli antichi valori, per far scoprire loro il vero senso unificatore di queste festività – spiega il sindaco Giada Gervasi – Non mancheranno però iniziative anche per i più grandi, che sapranno offrire a cittadini e visitatori momenti di intrattenimento e svago, rese possibili grazie agli operatori culturali e alle associazioni del territorio, che ancora una volta si sono dimostrate il motore trainante della comunità di Sabaudia”.

Per molti aspetti quello del 2019 sarà un Natale low budget. Una decisione necessaria visti gli investimenti che il Comune ha dovuto sostenere per i lavori di decontaminazione degli istituti scolastici. Ma pur sempre un Natale, carico di quello spirito di condivisione che da sempre è l’elemento distintivo di questa festività. Gli eventi sono ad ingresso gratuito. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Il calendario

8 domenica

ore 16,30 “Mia indimenticabile consorte”… dall’epistolario di un soldato di Bassiano

La grande guerra dei Bassianesi

Presentazione libro di Massimo Porcelli

Borgo San Donato – Salone Parrocchiale

ore 9,00/21,00 Aspettando il Santo Natale sotto la torre

Mercatino artigianale Ass.ne Recordart – Via Umberto I

dal 13 venerdì al 21 sabato

ore 10,00 Stanislao Nievo fotografo. Ritratti Natura e Civiltà

apertura mostra e donazione del Fondo Stanislao Nievo

Ass.ne Culturale Sabaudia Culturando – Università di Roma Tor Vergata

Centro di Documentazione A. Mazzoni dal 13 dicembre al 10 gennaio 2020

ore 16,00/18,30 Raccontiamo il Natale – III edizione

Raccontiamo la storia di Santa Lucia

con la collaborazione dell’Ass.ne Culturale Sabaudia Culturando

Centro di Documentazione A. Mazzoni

14 sabato

ore 16,30/18,30 Raccontiamo il Natale – III edizione

Film d’animazione

con la collaborazione dell’Ass.ne Culturale Sabaudia Culturando

Centro di Documentazione A. Mazzoni

ore 17,00 Natale al Museo: sulle orme dell’Artista

Caccia al tesoro per bambini, a cura di Mariella Pasotto

Museo Emilio Greco

15 domenica

ore 20,30 Concerto di Natale del Coro “Cantiamo con il cuore”

Ass.ne A.P.S. Amici di Bella Farnia

Chiesa di Bella Farnia

20 venerdì

ore 17,00/18,30 Da grande voglio fare il cuoco

Presentazione libro di Moreno Calabrese

Centro di Documentazione A. Mazzoni

21 sabato

ore 9,00/14,00 Aspettando il Natale

Giochi ed attività dedicate ai bambini e ragazzi – Cooperativa Sociale Ninfea

Piazza del Comune

ore 16,30/18,30 Raccontiamo il Natale III edizione

Raccontiamo la storia del Natale

con la collaborazione dell’Ass.ne Culturale Sabaudia Culturando

Centro di Documentazione A. Mazzoni

ore 18,00 Liricando sotto le stelle

canto, moda, cultura e spettacolo di e con il soprano Sabrina Fardello Aula Consiliare – Palazzo comunale

22 domenica

ore 9,00/21,00 Aspettando il Santo Natale

Mercatino artigianale Ass.ne Recordart – Via Umberto I

ore 21.00 Concerto di Natale 2019

Coro Annuntiatae Cantores – Chiesa SS. Annunziata

24 martedì

ore 24.00 Panettone e Cioccolata Calda

distribuzione sotto ai Portici di Piazza del Comune, Pro Loco Sabaudia

27 venerdì

ore 16,30/18,30 Raccontiamo il Natale III edizione

Film d’animazione

con la collaborazione dell’Ass.ne Culturale Sabaudia Culturando

Centro di Documentazione A. Mazzoni

28 sabato

dalle ore 15,00 Aspettando il nuovo anno – Gara amatoriale di torte

Comitato Spontaneo UNITI SI PUO’

Località Mezzomonte

ore 16,30/18,30 Raccontiamo il Natale III edizione

Film d’animazione

con la collaborazione dell’Ass.ne Culturale Sabaudia Culturando

Centro di Documentazione A. Mazzoni

29 domenica

dalle ore 10,30 Aspettando il nuovo anno – Sagra del cinghiale

Comitato Spontaneo UNITI SI PUO’

Località Mezzomonte

ore 17,00 Natale al Museo: esplorazioni museali

percorso per famiglie, a cura di Mariella Pasotto

Museo Emilio Greco

2 giovedì

ore 16,30/18,30 Raccontiamo il Natale III edizione

Film d’animazione

con la collaborazione dell’Ass.ne Culturale Sabaudia Culturando

Centro di Documentazione A. Mazzoni

4 sabato

ore 16,30/18,30 Raccontiamo il Natale III edizione

Raccontiamo la storia della befana

con la collaborazione dell’Ass.ne Culturale Sabaudia Culturando

Centro di Documentazione A. Mazzoni

5 domenica

Ore 20.00 Tu vali il sangue di Cristo – Musical

Salone San Francesco – Chiesa SS. Annunziata

6 lunedì

ore 11.00 Lo sbarco delle Befane,

arrivo delle Befane a Belvedere a cura dell’ASD CirceSabaudia

dalle ore 15,30 La Befana di Molella

ricca tombolata per bambini e ragazzi, buffet di dolci, arrivo della befana e distribuzione calze a tutti i bambini

Comitato “Per il futuro di Molella”

Ex edificio scolastico

(Il Faro online)