Acilia, drammatico incidente: centauro in fin di vita

Acilia – Un centauro di 26 anni lotta tra la vita e la morte in un letto del reparto di Rianimazione dell’ospedale San Camillo di Roma. Ha riportato lesioni gravi in seguito ad un incidente di cui è stato protagonista nel pomeriggio di ieri, sabato 7 dicembre.

Il drammatico scontro e avvenuto in via di Macchia Palocco all’incrocio con via Federico Vianello. Il giovane motociclista era in sella ad uno Yamaha TMax che si e’ schiantato contro una Chevrolet Cruze.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai vigili della Polizia locale gruppo Roma X Mare, il TMax stava percorrendo via di Macchia Palocco in direzione via Fosso di Dragoncello quando si è trovato la corsia invasa dalla Cruze che, diretta in senso contrario, aveva iniziato la manovra per svoltare a sinistra su via Vianello.

L’impatto del maxiscooter contro la fiancata destra dell’auto è stato violentissimo. I testimoni hanno riferito di aver sentito un boato. Il centauro è volato oltre l’auto per diversi metri abbattendosi pesantemente sull’asfalto.

Sul posto sono accorse l’auto medica e l’ambulanza dell’Ares 118. Ai soccorritori le condizioni del ferito sono apparse subito gravi. Per questo motivo è stato richiesto l’ausilio dell’eliambulanza che è stata fatta atterrare su un terreno incolto nei pressi dell’incrocio.

I medici hanno impiegato lunghissimi drammatici minuti per stabilizzare il motociclista prima di affidarlo all’equipaggio dell’elisoccorso che l’ha trasportato al San Camillo di Roma. Il 26enne è stato ricoverato in codice rosso e prognosi riservata.