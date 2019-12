Incendio al mercato di New Delhi: oltre 40 i morti

New Delhi – Tragedia nella capitale dell’India. E’ di 43 morti il bilancio provvisorio di un incendio avvenuto in un mercato di New Delhi.

Ben 16 sono le persone ricoverate, secondo fonti delle forze dell’ordine indiane. A rendere particolarmente difficoltoso l’intervento di vigili del fuoco e soccorritori, la conformazione dell’area colpita dalla tragedia, caratterizzata da un dedalo di strade strette e vicoli.

(Il Faro online)