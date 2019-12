Montino: “Firmato il Daspo per il tassista che ha aggredito la cliente”

Fiumicino – “Come avevo annunciato, oggi ho firmato l’ordinanza di allontanamento, il Daspo, nei confronti del tassista che ha aggredito un cliente al Terminal Arrivi dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci” – lo afferma sulla sua pagina Facebook il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Il nostro Comune non può accettare una violenza di questo genere che, oltre ad avere arrecato gravi lesioni al malcapitato cittadino, è lesiva del decoro della Città. In base a quanto previsto dalla legge, questo signore non potrà entrare né esercitare la propria professione nel territorio del Comune di Fiumicino per 48 ore dall’accertamento dei fatti”.