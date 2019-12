Pro Loco di Fregene-Maccarese, ecco tutti gli eventi di Natale dal 9 al 15 dicembre

Fiumicino – Tanti gli eventi organizzati dalla Pro Loco di Fregene-Maccarese che, da lunedì 9 a domenica 15 dicembre, animeranno il periodo natalizio. Di seguito, il calendario completo.

Lunedì 9 dicembre

ore 19.00: “Corso di frolle, biscotti e packaging di Natale” (Fregene). A cura delle attività commerciali “The Place” & “Il Magazzino”, per un regalo tutto fatto in casa. I corsi iniziano hanno la durata di circa 3 ore, durante le quali verranno offerti stuzzichini per cenare.

Venerdì 13 dicembre

ore 17.00: “Anche i giocattoli scrivono a Babbo Natale” (Maccarese). A cura della scuola di danza Fly Dancing di Ylenia Patrizi presso la Casa della Partecipazione. Laboratorio gioco-danza attraverso la fiaba;

ore 18.00: “Sapere & Sapori” (Fregene). A cura di “Taverna Paradiso”.

Sabato 14 dicembre

dalle ore 10.00: “Natale Vintage” (Fregene). A cura di La Piazzetta dell’Ottagono di Fregene e Pro Loco Fregene-Maccarese. Mercatini natalizi, animazione natalizia per bambini;

ore 11.00: “L’Altro” (Fregene). A cura delle Associazione Culturale Biblioteca Gino Pallotta, Ass. Cult.L’Albero, Ass. Cult. 99 Fontanili. Presso la Biblioteca Pallotta.

Presentazione del tema conduttore delle iniziative 2020;

dalle ore 11.30; “Brunch natalizio & lab.” (Fregene). A cura di “The Place” Spirits & Soul Food;

ore 15.00: live music con “Xmas Time”;

ore 16.00: dj Lucky Luke. “Flash Day”, tatuaggi scontati e senza appuntamento by Studio Wild Ink Tattoo. “Christmas Drinks”, coffee, drinks, aperitivi, vin brulèe

e cosmetica naturale presso la Profumeria Parfums et Bijoux Errepi. “L’Ovetto”, pasta espressa dalle 12.00 alle 21.00. Speciale promozione della Farmacia Libia -30% e -20% su prodotti cosmetici e cofanetti (Una stella natalizia in omaggio, fino ad esaurimento scorte);

ore 17.00: Masterclass “Tecniche classiche d’improvvisazione” (Maccarese). A cura e presso il Museo del Saxofono;

ore 21.00: “Luca Velotti Quartet” (Maccarese). A cura e presso il Museo del Saxofono.

Domenica 15 dicembre

dalle ore 10.00: “Natale Vintage” (Fregene). A cura di La Piazzetta dell’Ottagono di Fregene e Pro Loco Fregene-Maccarese. Mercatini natalizi, animazione natalizia per bambini;

dalle ore 10.00: “Festa di Natale con il Memorial Gisella Farina” (Maccarese). A cura di Asd Mb Sporting Club presso la scuola Leonardo Albertini, in via di Maccarese 24;

dalle ore 10.00 alle ore 12.00: “Laboratorio di riciclo creativo” (Maccarese). A cura “Maccarese e Fregene per un nuovo litorale”, presso le botteghe di Maccarese;

dalle ore 10.00 alle ore 12.00: “Mercatino dei giocattoli usati” (Maccarese).

A cura di “Maccarese e Fregene per un nuovo litorale” presso le botteghe di Maccarese;

dalle ore 11.00 alle ore 13.00: “Laboratorio gastronomico & degustazione” (Maccarese).

A cura di Valentina Greco, presso le botteghe di Maccarese;

dalle ore 11.30: “Brunch natalizio & lab.” (Fregene). A cura di “The Place” Spirits & Soul Food;

dalle ore 12.00: “Babbo Natale” (Maccarese). A cura di “Maccarese e Fregene per un nuovo litorale” presso le botteghe di Maccarese;

ore 15.00: concerto di Valentina Moser;

ore 16.00: dj Lucky Luke. “Flash Day”, tatuaggi scontati e senza appuntamento by Studio Wild Ink Tattoo. “Christmas Drinks”, coffee, drinks, aperitivi, vin brulèe

e cosmetica naturale presso la Profumeria Parfums et Bijoux Errepi. “L’Ovetto”, pasta espressa dalle 12.00 alle 21.00. Speciale promozione della Farmacia Libia -30% e -20% su prodotti cosmetici e cofanetti (Una stella natalizia in omaggio, fino ad esaurimento scorte);

ore 16.00: “Miri Mimmi Xmas Bubble Show”(Maccarese). A cura di “Maccarese e Fregene per un nuovo litorale”, presso la Casa della Partecipazione;

ore 18.00: “Almanova Updated” (Fregene). A cura della scuola di musica La Pantera Rosa;

ore 18.00: “Il clarinetto all’opera” (Maccarese). A cura e presso il Museo del Saxofono.

