Rifiuti di Roma in provincia, Tedesco: “Pensare a Tarquinia è un altro affronto al territorio”

Civitavecchia – “Ancora una volta si pensa a questo territorio come a un tappeto sotto il quale nascondere l’incapacità politica altrui di gestire il tema rifiuti. Ma la Raggi, la Regione Lazio e il Governo, o chi per loro, non pensino che spostare il mirino di qualche chilometro e far cadere il peso dell’immondizia su Tarquinia sia una soluzione minimamente accettabile da parte delle nostre amministrazioni locali”.

E’ quanto dichiara il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, che aggiunge: “Massima solidarietà quindi al sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi: anche Civitavecchia è pronta a sostenerlo fino in fondo per respingere questo nuovo affronto al territorio”.

(Il Faro online)