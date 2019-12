Roma piange Piero Terracina, uno degli ultimi sopravvissuti ad Auschwitz

Roma – Addio a Piero Terracina, uno degli ultimi sopravvissuti ad Auschwitz. A darne notizia è la Comunità Ebraica di Roma. “Ci lascia Piero Terracina, uno degli ultimi sopravvissuti ai lager nazisti. Sfuggito al rastrellamento del 16 ottobre, fu arrestato nel ’44 ed internato con la sua famiglia a Auschwitz: fu l’unico a tornare vivo. Che il suo ricordo – si legge sull’account Twitter ufficiale – sia di benedizione”. I funerali di Piero Terracina si terranno domani, lunedì 9 dicembre, alle ore 13.30 al Portico d’Ottavia, e alle 14.30 al cimitero del Verano.

“La Comunità Ebraica di Roma piange la scomparsa di un baluardo della Memoria. Piero Terracina ha rappresentato il coraggio di voler ricordare, superando il dolore della sua famiglia sterminata e di quanto visto e subito nell’inferno di Auschwitz, affinché tutti conoscessero l’orrore dei campi di sterminio nazisti. Oggi piangiamo un grande uomo e il nostro dolore dovrà trasformarsi in forza di volontà per non permettere ai negazionisti di far risorgere l’odio antisemita”, il messaggio in una nota di Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma.

“Ho appreso con tristezza la notizia della scomparsa di Piero Terracina, ultimo tra i sopravvissuti della deportazione degli ebrei romani e testimone instancabile della memoria della Shoah. Ai suoi familiari e alla comunità ebraica di Roma esprimo sentimenti di vicinanza e di cordoglio”. Questo il messaggio di cordoglio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il cordoglio della Politica

“Primo Levi ammoniva di non togliere il segnalibro della memoria dalla pagina dell’Olocausto. Addio a Piero Terracina, la sua testimonianza su Auschwitz è memoria collettiva: un patrimonio che ora tocca a noi alimentare perché possa trasmettersi anche alle future generazioni”, il pensiero del premier Giuseppe Conte su Twitter.

“Esprimo profondo cordoglio e commozione per la scomparsa di Piero Terracina, uno dei pochi sopravvissuti alla tragedia della Shoah che ci ha lasciato una preziosa testimonianza di quello che è stato uno degli orrori più grandi del Novecento. Un contributo fondamentale per far conoscere l’Olocausto alle nuove generazioni e diffondere la consapevolezza che quelle aberrazioni non dovranno più succedere”. Così la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ricordando Piero Terracina.

“Piero Terracina è stato un testimone dell’orrore nazista di Auschwitz. Un testimone coraggioso con un’incredibile passione civile che lo ha portato a raccontare i momenti terribili che ha vissuto. Il modo migliore per ricordarlo è ripetere l’esercizio della memoria per non dimenticare mai cosa è stato l’Olocausto”, il commento del presidente della Camera Roberto Fico.

“Piero Terracina ci ha lasciato. Non ho parole per descrivere il dolore che mi provoca la sua scomparsa. Piero, lo ricordiamo sempre pronto a raccontare l’orrore di Auschwitz, sempre pronto a trasmettere ai giovani l’importanza della memoria”, il ricordo affidato a Facebook di Nicola Zingaretti.

“La testimonianza era diventata la missione di vita. Le sue parole continueranno a vivere negli occhi dei tanti ragazzi che ha incontrato in questi anni -prosegue il segretario del Pd-. Piero era una persona libera anche nel denunciare omissioni e silenzi di questi anni. Il suo rigore, il suo dolore, la sua inquietudine nel vedere il ritorno di segnali pericolosi devono essere per noi spinta all’impegno”.

“Piero, grazie. Ti giuro con tutto me stesso che farò di tutto per non deluderti. Non abbasseremo mai la guardia, non faremo sconti e saremo rigorosi e intransigenti come lo sei stato tu. Un immenso abbraccio”, conclude Zingaretti.

“Ci ha lasciati Pietro Terracina l’ultimo straordinario testimone della deportazione degli ebrei romani a Auschwitz. Ricordiamo chi ha aiutato a non dimenticare”. Lo scrive su Twitter il commissario Ue Paolo Gentiloni.

“Tutta la mia vicinanza alla comunità ebraica per la scomparsa di Piero Terracina, per cui tutto il M5S esprime cordoglio”, sottolinea il ministro Luigi Di Maio, che continua: “Quella di Terracina è stata una testimonianza importante e cruciale degli orrori del nazifascismo, una testimonianza che nel tempo ha rafforzato la nostra memoria, dando una rilevante spinta culturale e civile alle attuali e future generazioni”, aggiunge il capo politico del M5S.

“È importante tramandare la memoria e il sacrificio di chi sopravvisse ai Lager, perché questi orrori non si ripetano mai più”, dice il segretario della Lega Matteo Salvini, che aggiunge: “Pronte le mozioni della Lega, in Parlamento a Roma e a Bruxelles, per condannare ogni forma di antisemitismo e di odio contro Israele, fenomeni purtroppo ancora oggi presenti nel mondo. A Bruxelles chiederemo inoltre di evitare ogni sanzione economica e boicottaggio nei confronti dei prodotti provenienti da Israele”.

“A nome mio e di Fratelli d’Italia il più profondo cordoglio per la morte di Piero Terracina. La sua scomparsa non scalfirà la memoria: racconteremo ai nostri figli e alle generazioni che verranno la sua storia, affinché gli orrori del passato non tornino mai più”. E’ quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

“Il gruppo capitolino del Pd esprime cordoglio per la scomparsa di Piero Terracina. Con la sua testimonianza ha reso viva la memoria dell’orrore dei campi di concentramento negli studenti romani. Uno degli ultimi sopravvissuti al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau se ne andato lasciandoci in eredità la sua tragica esperienza di vita e il suo insegnamento a tenere sempre vivo il ricordo delle leggi razziali volute dal fascismo, delle deportazioni e dei rastrellamenti nazi-fascisti e dell’orrore dei campi di sterminio in cui fu assassinata tutta la sua famiglia”. Così in una nota il gruppo capitolino del Pd.

“Con umiltà e coraggio ha parlato ai giovani affinché la sua tragica esperienza e quella di milioni di ebrei e di antifascisti europei fosse tramandata alle generazioni future come monito a non ripetere mai più un orrore che non ha pari nella storia dell’umanità – aggiunge – Grazie ancora a Piero Terracina che oggi ricordiamo con l’affetto di sempre, consapevoli che il dolore di oggi dovrà essere un’ulteriore stimolo all’impegno contro i tentativi di negazionismo e di nuove campagne d’odio razzista e antisemita”.

