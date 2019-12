Top Volley Cisterna, nuovo nome per vincere. Alle 18 il Vibo Valentia in casa

Latina – La Top Volley torna in campo al palazzetto dello sport di via delle Province a Cisterna di Latina, l’appuntamento è fissato alle 18 di oggi e la formazione allenata da coach Lorenzo Tubertini per la prima volta scenderà in campo con il nuovo nome Top Volley Cisterna e il nuovo logo sulle spalle.

Per quanto riguarda la partita, invece, cambierà molto poco visto che il match con il Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia rappresenta un vero e proprio scontro diretto salvezza visto che entrambe le formazioni sono attualmente nella zona bassa della classifica di Superlega. “Con Vibo sarà una partita difficile, me l’aspetto lottata e punto a punto perché sono una buona squadra che rispetto all’inizio sta giocando molto meglio in questa fase della stagione. Inutile nascondere il fatto che sarà una sfida delicata perché sarà importante sia per noi che per loro anche se noi avremo dalla nostra il vantaggio di giocare in casa e dovremo dare il massimo per prendere i punti – ha spiegato Milan Peslac, il palleggiatore della Top Volley Cisterna che molto spesso sta dando il cambio a Sottile a partita in corso – Ora che c’è un po’ più di tempo per lavorare in palestra, ci stiamo impegnando molto visto che i tempi del calendario ora sono meno pressanti di quando si giocava ogni tre giorni. Nelle ultime sfide abbiamo raccolto poco ma sul campo abbiamo dimostrato di avere qualità e soprattutto stiamo provando a consolidare i nostri sistemi di gioco”.

Sono 22 i precedenti giocati finora tra la Top Volley Cisterna e i calabresi con il bilancio che è a favore della squadra allenata da coach Lorenzo Tubertini capace di vincere 14 volte contro le otto della Tonno Callipo. La Top Volley ha vinto le ultime tre sfide consecutivamente e l’ultima affermazione risale alla settima giornata di ritorno dello scorso campionato quando in trasferta Sottile e soci s’imposero con un netto 1-3 con Toncek Stern miglio realizzatore con 19 punti (50%).”Sarà una partita fondamentale per noi, vogliamo rifarci e una vittoria in questo momento ci darebbe un grande stimolo per il proseguo della stagione – aggiunge Marco Pierotti, uno degli attaccanti della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Abbiamo già dimostrato nel pre-campionato di poter vincere con la Top Volley e domenica, se in campo giocheremo con continuità, sono convinto che potremo avere la meglio”.

La formazione di coach Lorenzo Tubertini si presenta all’appuntamento dopo tre sconfitte consecutive arrivate dopo la vittoria del derby laziale con il Globo Banca Popolare del Frusinate Sora (1-3), mentre a seguire sono arrivati gli scivoloni con il Kioene Padova (3-1), quella casalinga con l’Itas Trentino (1-3) e quella in trasferta a Verona con la Calzedonia (3-1). La sfida con il Tonno Callipo Vibo Valentia è già a terzultima partita del girone d’andata in un torneo che è iniziato poco meno di due mesi fa.

Precedenti: 22 (14 successi Cisterna, 8 successi Vibo Valentia)

EX: Daniele Sottile a Vibo Valentia dal 2004 al 2006; Simon Hirsch a Latina nel 2015-2016; Swan Ngapeth a Latina nel 2018-2019.

A caccia di record

In carriera: Maarten Van Garderen – 19 attacchi vincenti ai 1000 e – 1 muro vincente ai 100 (Top Volley Cisterna).

In carriera: Marco Vitelli – 4 muri vincenti ai 100 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia); Andrea Rossi – 5 punti ai 1500 (Top Volley Cisterna); Stefano Mengozzi – 9 punti ai 2400 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia).

Il programma della giornata

Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia

Leo Shoes Modena – Calzedonia Verona

Allianz Milano – Gas Sales Piacenza

Vero Volley Monza – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

Consar Ravenna – Kioene Padova

Top Volley Cisterna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Riposa: Itas Trentino

Classifica – Cucine Lube Civitanova 29, Sir Safety Conad Perugia 25, Leo Shoes Modena 24, Itas Trentino 21, Allianz Milano 16, Kioene Padova 14, Calzedonia Verona 12, Consar Ravenna 12, Gas Sales Piacenza 9, Vero Volley Monza 9, Top Volley Cisterna 6, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 5, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 4

1 incontro in meno: Allianz Milano, Leo Shoes Modena, Kioene Padova, Gas Sales Piacenza, Vero Volley Monza, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, Top Volley Cisterna. 1 incontro in più: Sir Safety Conad Perugia

Prossime partite della Top Volley Cisterna

15 dicembre 2019 Allianz Milano – Top Volley Cisterna – Diretta Eleven Sports

22 dicembre 2019 Top Volley Cisterna – Gas Sales Piacenza DIRETTA RAI

