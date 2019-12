Ardea, in Commissione Ambiente arriva il caso-rifiuti

Ardea – La consigliera Raffaella Neocliti di “Fratelli d’Italia”, dopo che sabato scorso insieme ad un nutrito gruppo di cittadini di Ardea è stata nel pomeriggio a manifestare sulla piazza di Albano Laziale, affinché il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti non autorizzasse il sito dei Castelli romani per costruire una discarica per Virginia Raggi sindaco di Roma.

Per quanto riguarda Ardea, la Neocliti annuncia che è stata “Convocata presso l’aula consiliare di Via Laurentina zona polo scolastico, per mercoledì 11 dicembre alle ore 12, la Commissione Ambiente richiesta dall’opposizione sulla riapertura della discarica di Roncigliano. Alla riunione tutti possono partecipare ma senza poter intervenire. La consigliera commenta: “Ci duole leggere nel punto odg ‘eventuali azioni da intraprendere’. Ne deduciamo – conclude – che fino ad ora nulla sia stato fatto ufficialmente dall’amministrazione”. Tutti invitati a partecipare.