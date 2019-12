“Cambiamo con Toti” apre un nuovo circolo ad Ardea

Ardea – E’ stato inaugurato un altro circolo del neo partito “Cambiamo con Toti”, presidente Stefano Bernardi. All’appuntamento erano presenti il consigliere comunale Massimiliano Giordani e il consigliere regionale Adriano Palozzi, oltre ovviamente a numerosi nuovi iscritti a sostegno del gruppo.

Il neo presidente ha ringraziato quanti hanno scelto di aderire al circolo, che ha come primario interesse la soluzione dei problemi di Ardea, con particolare riferimento alla risoluzione dei problemi dell’arenile, volano importante per l’economia del paese.

Giordani ha ricordato come nel nuovo partito ci sia spazio per tutti, e come tutto parta dalla base, un partito dove – è stato detto – saranno gli iscritti ai circoli a seguire e consigliare i futuri eletti in Consiglio comunale. Intervento finale dell’on. Adriano Palozzi, consigliere regionale per la seconda volta eletto come il più votato.

Grande entusiasmo tra i nuovi iscritti, che vedono nell’idea di Toti la possibilità di poter esprimere le proprie proposte per il bene del paese. La democrazia e la partecipazione come base di tutto, superando il concetto dei partiti legati ad un solo leader padre-padrone delle sorti politiche di una comunità.