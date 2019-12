Civitavecchia, Iacomelli: “Amministrazione al lavoro sull’impianto di pallamano”

Civitavecchia – “Abbiamo letto con interesse l’intervento dell’esponente di Italia viva, Marina Pergolesi, sul Palagrammatico. E siamo felici di poterlo registrare tra quelli a favore di una dislocazione in altro luogo dell’impianto sportivo, in linea quindi con quelle che sono state fin dall’insediamento le idee in merito dell’Amministrazione comunale”.

E’ quanto dichiara Matteo Iacomelli, Vicepresidente commissione Sport (Forza Italia), che aggiunge: “Il coordinatore del mio partito, e Assessore ai Lavori pubblici, Roberto D’Ottavio, ha incontrato più volte il presidente e la dirigenza della squadra di pallamano, che ha ricevuto la significativa e pubblica dimostrazione di vicinanza anche da parte del Sindaco Ernesto Tedesco. Ma c’è di più, perché l’assessorato ai Lavori pubblici si è parallelamente attivato per reperire le risorse economiche indispensabili per far seguire alle parole di solidarietà i fatti, come nella nostra cultura politica.

La soluzione che ha incontrato più pareri favorevoli è quella di utilizzare il terreno dell’ex vivaio prospiciente il Palazzetto dello Sport e, qualora si potrà intercettare un finanziamento a fondo perduto, procedere indipendentemente dall’esito del rimborso assicurativo.

In ogni caso, è una soluzione che potrà anche tornare utile alla popolosa area urbana di via Leopoli e sulla quale pertanto possiamo rassicurare l’esponente di Italia Viva: l’Amministrazione comunale intende andare verso una soluzione che dia alla nostra squadra un impianto funzionale e che aiuti anche a migliorare la vivibilità dei nostri quartieri”.

