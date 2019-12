Fiumicino – Una giornata “no” per la viabilità a Fiumicino. Dopo gli incidenti della mattinata sul viadotto dell’aeroporto (leggi qui) e sull’A91 Roma-Fiumicino (leggi qui), nel primo pomeriggio un’altro sinistro si è verificato nella cittadina costiera. Una bisarca in panne sta mandando in tilt il traffico di via del lago di Traiano, provocando non pochi disagi alla circolazione.

(Il Faro online)