Un fronte di aria fredda irromperà sull’Italia portando una veloce fase di maltempo e un sensibile calo delle temperature.

Meteo Italia nel dettaglio, lunedì martedì fronte freddo

Imminente cambio della circolazione: Nel corso degli ultimi due giorni il Mediterraneo centrale e l’Italia sono stati protetti da un blando cuneo di alta pressione di matrice azzorriana che non ha consentito alle grandi perturbazioni atlantiche di scendere di latitudine.

In questo contesto si sono inserite delle infiltrazioni di correnti umide occidentali che hanno portato e stanno ancora portando degli annuvolamenti sulle regioni tirreniche. Ma se alziamo lo sguardo e diamo un occhiata al settore europeo compreso tra il Regno Unito e il Mare del Nord noteremo una profonda circolazione di bassa pressione con un minimo tra l’Islanda e la Scozia.

È un vortice freddo alimentato da correnti polari che lunedì ruoterà il suo asse lungo in senso anti orario puntandolo in direzione dell’Italia. La saccatura associata a questo impulso freddo attraverserà tutte le nostre regioni ma porterà maltempo in prevalenza al Centro Sud e in particolare lungo le regioni adriatiche. Sarà accompagnato da un consistente calo termico e un rinforzo della ventilazione che vedrà mari anche agitati o in burrasca.

Tornerà anche la neve in Appennino a quote medie. A seguire il grande motore delle perturbazioni invernali si prenderà una leggera pausa poi tra mercoledì e giovedì ma soprattutto giovedì è previsto un nuovo peggioramento. Intanto vediamo le previsioni per i primi due giorni della settimana:

Meteo lunedì:

Nord bel tempo al Nordovest e sulla Lombardia salvo residui piovaschi o locali temporali al mattino sulla Liguria orientale, Discreto anche su Trentino e alto Veneto, nuvolosità irregolare tra Emilia Romagna, basso Veneto e basso Friuli con piogge sparse e locali rovesci anche abbondanti sull’Emilia Romagna e in successiva attenuazione tra il pomeriggio e la sera. Neve sulle Alpi confinali.

Centro nuvolosità fugace sulla Sardegna con locali piogge in rapida attenuazione, instabile sulla Toscana e sul Lazio con piogge e rovesci in veloce estensione tra il pomeriggio e la sera alle Marche dove i fenomeni potranno risultare anche abbondanti, ampie schiarite sull’Abruzzo e dal pomeriggio sulle regioni tirreniche.

Sud instabile su Sicilia e tirreniche con piogge sparse e qualche rovescio occasionalmente temporalesco in arrivo dal pomeriggio. Ampie aperture lungo l’Adriatico e sullo Ionio salvo locali piogge sul Salento. Temperature in aumento per venti favonici al Nordovest, in calo al Centro, stabili al Sud. Venti forti tra Ovest e NO su Sardegna e regioni tirreniche, moderati sud occidentali altrove. Mari agitati i bacini occidentali con burrasche e mareggiate sul Mar di Sardegna, mossi o molto mossi gli altri.

Meteo martedì:

il fronte freddo interessa più direttamente le regioni del medio e basso versante adriatico e l’estremo Sud con piogge, rovesci e nevicate lungo l’Appennino centrale fino a 1000-1200m. Bel tempo prevalente al Nord, regioni centrali tirreniche fino alla Campania e Sardegna. Temperature in generale diminuzione. Venti forti di Grecale e Tramontana con Bora sul Triestino. Mari molto mossi, anche agitati l’Adriatico .

Previsioni meteo Lazio

Evoluzione meteo Lazio

Veloce fronte in transito con piogge e rovesci sparsi dalla Toscana verso Umbria e Lazio

LUNEDI’: un veloce fronte attraversa le centrali tirreniche portando piogge e rovesci sparsi sulla Toscana al mattino (possibili temporali tra pisano e lucchesia), seguiti da un rapido miglioramento pomeridiano da Ovest. I fenomeni si estenderanno nel corso del giorno anche all’Umbria. Sul Lazio rapido passaggio di piogge al mattino, confinamento poi dei fenomeni durante il pomeriggio sul basso Lazio. Temperature in calo, con quota neve fin sotto i 1500-1600m sull’Appennino a fine giornata. Venti in netto rinforzo tra Ovest e Sudovest, in rotazione a Ovest-Nordovest a fine giornata. Mari molto mossi o anche agitati al largo.

Commento del previsore lazio

Lunedì caratterizzato da nubi irregolari e qualche pioggia, calo termico da martedì con prime gelate mercoledì mattina su valli toscane, poi peggiora con neve in Appennino anche sotto i 900 metri. Tra domenica notte e lunedì è poi atteso il passaggio di un veloce fronte freddo con piogge e rovesci più organizzati sulla Toscana, in movimento verso l’Umbria; qualche pioggia attesa anche sul Lazio.

Martedì un fronte freddo attraversa le regioni adriatiche ma senza particolari conseguenze su quelle tirreniche, dove il tempo sarà in prevalenza soleggiato e ventoso, salvo qualche fenomeni sull’Appennino umbro e laziale, nevoso dai 1100m di quota. Seguirà un mercoledì di bel tempo seppur con clima freddo al mattino e prime gelate anche in pianura; peggiora dalla notte con piogge e neve in Appennino; neve prevista in calo anche sotto gli 800m in Appennino nel primo mattino di mercoledì.