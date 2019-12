Happy 2020 Holiday Collection by Dior

Per il periodo delle feste la parola d’ordine è “brillare”, grazie ai prodotti make-up facenti parte della Happy 2020 Holiday Collection creata da Dior (leggi qui) per celebrare questo periodo magico dell’anno (leggi qui). Scopriamola insieme (leggi qui).

Le palette e gli ombretti mono

Le 5 Couleurs (62,19 euro ciascuna) in edizione limitata sono la n.007 Party in Colours caratterizzata da colori accesi e vibranti come il fucsia, l’azzurro, il verdone, l’oro e l’argento, e la n.017 Celebrate in Gold che ha per protagonisti i colori metallici dell’oro, dell’argento, dell’oro-rosa, del platino e del piombo. Nelle iconiche palette sono inoltre presenti uno specchio e due pennellini dal doppio applicatore (leggi qui).

I Diorshow Liquid Mono (33,80 euro) sono degli ombretti- eyeliner a lunga tenuta dalla texture liquida. Le tonalità proposte per il periodo natalizio sono la n.060 Silver Flakes che è un color argento, la n.080 Fireworks che è un rosa delicato e glitterato, la n.540 Gold Twinkle che è un oro glitterato e la n.650 Copper Sparks che è un color cuoio dal sottotono caldo (leggi qui).

I rossetti

I Diorific (43,10 euro) sono dei rossetti stick racchiusi in un dorato scrigno gioiello, e declinati in 4 nuove tonalità brillanti e festose: la n.066 Passion che è un rosso intenso, la n.067 Dream che è un color malva, la n.068 Charm che è un rosa delicato e la n.069 Delight che è un rosa-corallo. Questi rossetti hanno una formula caratterizzata da un finish brillante e luminoso, e sono a lunga tenuta (leggi qui).

I Rouge Dior (41,13 euro) sono dei rossetti stick a lunga tenuta, aventi sia un finish opaco che shimmer. Le tonalità presenti sono la n.080 Red Smile che è un rosso luminoso dal finish satinato, la n.050 Feel Good che è un rosa dal finish satinato, la n.999 che è il rosso iconico della Maison ed ha un finish satinato, e la n.772 Classic Matte che è un color rosa dal finish opaco (leggi qui).

Il cofanetto

La Collezione Couture Rouge Dior (173,31 euro) è un cofanetto in edizione limitata comprendente un rossetto Rouge Dior nella tonalità n.999 che è il rosso iconico dal finish satinato e in versione gioiello, e 5 ricariche nelle tonalità più famose della Maison: la n.434 Promenade che è un nude rosato dal finish satinato, la n.080 Red Smile che è un rosso luminoso dal finish satinato, la n.520 Feel Good che è un rosa dal finish satinato, la n.772 Classic Matte che è un rosa dal finish opaco e la n.999 Matte che è il rosso per eccellenza dal finish opaco.

Gli smalti

I Diorific Vernis (26,93 euro) proposti per avere delle unghie a festa, sono il n.449 Charm che è un rosa delicato e luminoso, il n.677 che è un viola e il n.766 Passion che è l’iconico rosso intenso immancabile a Natale. Il Diorific Vernis che svolge un ruolo di top coat con paillette colorate è il n.001 Happy 2020 caratterizzato da brillanti paillette multicolor (leggi qui).

(Il Faro Online)