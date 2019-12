Il Canapajo di Ostia, regalare benessere e gusto a base di Canapa sativa

Ostia – Il Canapajo di Ostia è uno scrigno di tesori che mette a disposizione i preziosi contenuti di una pianta dalle mille qualità: la Canapa sativa. Aperto in via Andreotto Saracini 9, è diventato un punto di riferimento per gli estimatori delle proprietà anche medicamentose oltre che dei buoni sapori e dell’uso ecocompatibile della Canapa.

Per molti, anzi, troppi, la Canapa sativa è identificata come la pianta dalla quale si ricavano gli stupefacenti marijuana e hashish. Una pianta drogante, dunque, la cui diffusione va combattuta in ragione dei principi legati al contrasto degli stupefacenti. Niente di più sbagliato. O, almeno, niente di più incompleto: la Canapa sativa è una pianta dalla quale si ricavano estratti preziosi per la salute oltre che materiali utili per la vita quotidiana. I prodotti in commercio, è bene chiarirlo, sono a bassissimo tenore di THC (tetraidrocannabinolo) e di CBD (cannabidiolo), il che significa che è del tutto eliminato l’effetto drogante.

Nonostante l’Italia sia stato uno dei più grandi produttori di Canapa sativa del mondo fino all’immediato Dopoguerra, i derivati di questa pianta sono ancora poco utilizzati. Ciò nonostante i suoi campi d’applicazione siano molteplici, dall’alimentazione alla cosmesi, fino alla bioedilizia e all’abbigliamento. I suoi semi, infatti, sono ricchissimi di Omega 3 e Omega 6, elementi utili al benessere del sistema cardiocircolatorio e indispensabili per il nostro organismo, ma anche di proteine, vitamine, carboidrati, sali minerali e fibre. Il ridotto apporto di grassi e zuccheri suggerisce il suo consumo anche in caso di diete ipocaloriche, alle quali conferisce un sapore e profumi accattivanti.

Ottimo per il nostro benessere anche l’olio di canapa, noto per le sue proprietà antiinfiammatorie e utile in casi di “incendio” nel corpo, dovuto, ad esempio, ad un accumulo di tossine o in caso di affaticamento di stomaco e intestino. Quest’olio è anche un fidato alleato della pelle, quasi un elisir di giovinezza, in grado di rendere la cute morbida, elastica e levigata.

Le tisane a base di Canapa sativa, poi, hanno effetti effetti miorilassanti, antipsicotici, tranquillanti, antiepilettici, antiossidanti ed antinfiammatori.

Lo pubblicazione scientifica pubblicata sotto il titolo “Cannabis sativa: A comprehensive ethnopharmacological review of a medicinal plant with a long history.” realizzata su studi di un gruppo di ricerca italo-svedese ha confermato: “Il risultato di numerosi studi ha suggerito un coinvolgimento più profondo dei fitocannabinoidi (i composti chiave di C. sativa) in molti altri meccanismi patofisiologici centrali e periferici come l’assunzione di cibo, l’infiammazione, il dolore, la colite, i disturbi del sonno, le malattie neurologiche e psichiatriche“. Proprietà e qualità della Canapa sativa sono enunciate da convegni e meeting collegati alla manifestazione annuale Canapa Mundi.

COSA TROVARE NE IL CANAPAJO DI OSTIA

Fatta questa lunga e doverosa premessa, è utile sapere che Il Canapajo di Ostia, curato direttamente da Eugenio Bellomo, propone in vendita tutti gli articoli che possono essere ricavati e arricchiti dalla Canapa sativa. Dall’olio al vino, alla pasta, ai semi oltre ai dolci al gusto di canapa. Piacevolissime le cioccolate alla canapa fanno il doppio con le caramelle alla stessa fragranza. Prelibatezze alle quali si aggiungono anche dolci tipici della tradizione siciliana fatti arrivare direttamente dall’isola.

Di particolare pregio e utilità l’olio concentrato di CBD (cannabidiolo), anch’esso in vendita presso Il Canapajo di Ostia: non è psicoattivo, non crea assuefazione e possiede notevoli capacità rilassanti, antinfiammatorie e antidolorifiche, agisce contro ansia e panico e e riduce la pressione endoculare. Non mancano tra gli scaffali del negozio di via Andreotto Saracini 9 anche i manufatti di fibra di canapa come borse, portafogli e altri oggetti tessili.

Alla luce di tutte queste proprietà della Canapa Sativa e anche per effetto della sua esperienza amministrativa come consigliere municipale, Eugenio Bellomo è uno dei più impegnati sostenitori di una legge che sostenga la diffusione di negozi per la vendita di prodotti derivati dalla Canapa sativa (vedi il video qui sotto).