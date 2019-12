Incidente a Focene, auto si ribalta in via delle Patelle

Fiumicino – Incidente stasera in via delle Patelle, zona Focene, dove un’auto – per cause in corso di accertamento – si è ribaltata. Dalle prime testimonianze, sembrerebbe che la vettura che ha provocato l’incidente abbia prima perso il controllo, poi abbia impattato contro un’altra auto una vettura posteggiata capovolgendosi.

L’impatto è avvenuto verso le 19.30. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco, intervenuti per un principio di incendio, e una pattuglia della polizia municipale.

Notizia in aggiornamento

foto da facebook