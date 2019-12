Incidente: auto si ribalta sul viadotto di Via dell’aeroporto, traffico in tilt

Fiumicino – Mattinata nera questa di lunedì 9 dicembre 2019, per gli incidenti. Poco prima delle 7 un’auto, con alla guida una donna, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata all’inizio del viadotto di via dell’aeroporto, direzione Ostia. Necessario l’arrivo dell’ambulanza, che ha portato la vittima in ospedale, con un iniziale codice giallo.

Poco dopo altro incidente, stavolta su via Lago di Traiano: scontro tra una moto e un’auto. Il centauro ha avuto la peggio, ed è stato portato all’ospedale Grassi di Ostia in codice giallo