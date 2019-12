La Lega: “Addio a Luana, amica e militante di Fiumicino scomparsa”

Fiumicino – I consiglieri comunali e il gruppo dirigente locale della Lega oggi piangono Luana Micacchi. “Donna appassionata – è scritto in un comunicato – , militante discreta ma sempre in prima linea, da anni al nostro fianco anni in tutte le battaglie che abbiamo affrontato.

Luana se n’è andata così come era nel suo carattere, in punta di piedi. La ricordiamo per la sua umanità, per il suo sorriso sempre incorniciato su quel volto bello, vivace e intelligentissimo.

Se ne va un’amica, una persona con cui abbiamo condiviso sentimenti sinceri, come capita raramente nella vita. I funerali di Luana si terranno giovedì alle 10 nella chiesa di via della Torre Clementina. Al posto dei fiori abbiamo allestito una piccola raccolta fondi”.