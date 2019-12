Piscina comunale, il Sindaco di Anzio ringrazia il presidente della Fin: “Superato un momento critico”

Anzio – Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in una nota ufficiale, ringrazia il Presidente della Fin, On. Paolo Barelli, per il positivo lavoro svolto nella gestione transitoria della piscina comunale: “Grazie all’On. Barelli ed alla Fin superato un momento critico”

“Caro Paolo, a seguito dell’affidamento della gestione della piscina comunale, ti giunga un caloroso ringraziamento da parte mia e di tutta la Città di Anzio, per l’importante attenzione prestata, in un momento particolarmente critico, al nostro impianto natatorio”.

Inizia così la nota di ringraziamento che il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, ha inviato al Presidente della Federazione Italiana Nuoto (Fin), On. Paolo Barelli, quale ringraziamento per il positivo e trasparente servizio svolto nella gestione transitoria dell’impianto natatorio della Città di Anzio.

“L’ottimo lavoro della Fin- scrive il Sindaco De Angelis nella sua nota ufficiale – ha consentito di dare continuità al nuoto ed alla pallanuoto locali, quando si faceva sempre più tangibile l’amara consapevolezza che questa importante tradizione, orgoglio di tanti sportivi anziati, avrebbe avuto un futuro incerto e difficile, penalizzando l’intero comparto agonistico e moltissimi cittadini, in particolare giovanissimi, che si accostano ogni anno a questi meravigliosi sport, eccellenza del territorio. Ti rinnovo – conclude De Angelis – la mia personale stima e gratitudine, insieme a quella di tutta la Città”.

Nei prossimi anni, con il nuovo affidamento in concessione della piscina comunale di Anzio, che segue la positiva gestione transitoria della Fin, perfezionato nella giornata di ieri dall’Ufficio Patrimonio del Comune, sul prestigioso impianto natatorio neroniano saranno investiti circa 2 milioni e mezzo di euro. Ad aggiudicarsi il nuovo affidamento in concessione venticinquennale della piscina comunale, che prevede un canone annuo pari a 18.013,35 oltre Iva, insieme all’importante piano di interventi strutturali straordinari, l’Asd Latina Pallanuoto, impegnata con la squadra dell’Anzio Waterpolis nel campionato nazionale di serie A2.