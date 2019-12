Roma, autista dell’Atac aggredito e preso a pugni da una baby gang

Roma - E' stato preso a pugni da un gruppo di almeno tre ragazzi che aveva invitato a non fare chiasso sull'autobus. Vittima dell'aggressione, avvenuta sabato scorso poco dopo le 22 di sera, un autista della linea 301 dell'Atac.

L'uomo si trovava in via Nemea, a Roma, quando ha fermato la vettura per dire ai ragazzi di non fare troppa confusione. Per tutta risposta i giovani lo hanno aggredito fuggendo poi a piedi in direzione di via degli Orti della Farnesina.

Sul posto una volante e gli agenti del commissariato Villa Glori che indagano per rintracciare gli aggressori. L'autista ha riportato una contusione al labbro.

Un’orrenda aggressione nei confronti di un autista Atac: è stato accerchiato e preso a pugni. Un atto criminale. Piena vicinanza e solidarietà al nostro dipendente. Partite le indagini per individuare e punire i responsabili. Roma non tollera la violenza. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) December 9, 2019

(Il Faro online)