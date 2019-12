Sardegna ancora amara per il Trastevere: vince l’Arzachena

Arzachena – Ancora una sconfitta esterna per il Trastevere, la terza di questa stagione su quattro gare disputate in terra sarda.

I 3 punti se li aggiudica l’Arzachena di mister Giorico, grazie ad una doppietta di Alessandro Rossi. Per il Trastevere invece un passo indietro rispetto alla convincente vittoria ottenuta 7 giorni fa contro il Latina, e sorpasso in classifica della Torres ai danni degli amaranto, ora quinti in graduatoria.

La gara si sblocca subito, quando dopo 120 secondi la squadra smeraldina trova il vantaggio grazie al suo numero 7, servito in profondità da un compagno, e abile a calciare all’angolino dove Casagrande non può arrivare. Il Trastevere va vicino al pareggio al 25′, ma la traversa nega la gioia del goal a Sfanò su angolo di Capodaglio. Nella ripresa l’Arzachena raddoppia al 32′ sfruttando un errore in disimpegno difensivo. La palla arriva a Rossi che ancora una volta supera Casagrande. Nel finale l’arbitro Giacometti di Gubbio concede il penalty al Trastevere, per un tocco con il braccio di un difensore smeraldino su cross di Bertoldi.

Dal dischetto De Iulis dimezza lo svantaggio. Nel finale Steri, appena entrato, si fa espellere per un brutto fallo su Pastorelli. Da segnalare l’infortunio alla spalla per il classe 2002 Sordilli, rimasto in campo solo per 8 minuti. Domenica prossima altro match difficile contro la capolista, e imbattuta, Turris.

Arzachena Academy – Trastevere 2-1

Arzachena Academy: Ruzittu, Arboleda, Gentile P. (39′ st Petronelli), Marinari, Bragagnolo, Gentile T., Rossi, Olivera, Ponsat (45′ st Steri), Pozzebon (35′ st Padovani), Islamaj. A disp. Cotardo, Peana, Carboni, Lolli, Menichelli, Jardel. Allenatore: Mauro Giorico

Trastevere: Casagrande, Barbarossa (19′ st Sordilli, 27′ st Pastorelli), Calisto, Capodaglio, Sfanò, Tarantino (47′ st Bassini), Bertoldi, Lucchese (32′ st Bergamini), De Iulis, Sannipoli, Lorusso. A disp. Cavalli, Iannoni, Sgherri, Mangione. Allenatore: Fabrizio Perrotti

Arbitro: Giacometti di Gubbio (Montanelli – Martone)

Reti: 2′ pt e 32′ st Rossi (A), 42′ st De Iulis su rigore (T).

Note: ammoniti Arboleda, Gentile T., Barbarossa, Calisto. Espulso Steri al 46′ st per grave fallo di gioco. Spettatori 150 circa.

