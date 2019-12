Turismo sostenibile: il “modello” Gaeta approda ad Ancona

Gaeta – Una vasta area territoriale dove Gaeta rappresenta una best practice che, inserendosi in un contesto nazionale, può essere presa d’esempio per favorire la crescita di un turismo che sappia coniugare prosperità economica, equità e coesione sociale con la tutela e la salvaguardia dei valori ambientali e culturali, adottando una strategia di medio/lungo periodo e investimenti mirati.

È questo il fil rouge che ha portato il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, a partecipare al convegno che si è svolto giovedì 5 dicembre ad Ancona presso la sala del consiglio della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” organizzato dall’Università Politecnica delle Marche, il CUEIM – Consorzio Universitario di Economia industriale e manageriale, con il Patrocinio della Regione Marche e da LIVE – Laboratorio Intangibles e Valore Economico.

Ad aprire i lavori il presidente del CUEIM il professor Vincenzo Formisano e il professor Marcello Sansone dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale i quali hanno sottolineato la fase sinergica tra il mondo Accademico e la Città di Gaeta presa ad esempio da esperti del settore turismo.

A seguire l’intervento del Sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano durante la sessione pomeridiana dedicata ad “Una rete del valore per il turismo sostenibile Campania e Lazio”. Il primo cittadino è entrato nel merito illustrando le “Connessioni e reti del valore nel turismo sostenibile: Gaeta, una best practice in progress”.

“Favole di Luce – prosegue Mitrano – è il risultato di un lavoro che parte da lontano e che già dalla prima edizione ha consentito il riposizionamento della città sul mercato turistico nazionale. Gaeta non è più solo una meta balneare, ma grazie alle luminarie riesce a richiamare in città migliaia di turisti anche nei mesi di novembre, dicembre e gennaio.

Attraverso “Favole di Luce” possiamo così far conoscere e apprezzare sempre più il Patrimonio Culturale, Artistico, Paesaggistico ed Enogastronomico della nostra città. Ad oggi – conclude Mitrano – possiamo affermare di aver raggiunto il risultato auspicato e che proseguiremo nell’attività di programmazione e pianificazione che consentirà a Gaeta di rafforzare la sua posizione quale meta turistica tutto l’anno“.

Nel corso del convegno sono stati analizzati, inoltre, gli strumenti disponibili per i territori e gli approcci decisionali utili all’assunzione di scelte consapevoli, chiedendosi come costruire e consolidare connessioni strategiche e permanenti tra enti, imprese private, cittadini e fruitori esterni per un modello di sviluppo turistico orientato alla piena sostenibilità.

