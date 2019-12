A Fiumicino è arrivata la cassetta della posta di Babbo Natale

Fiumicino – ‘Caro Babbo Natale…’ Inizia sempre così la letterina a Babbo Natale, quella che scrivono tutti i bambini. Piccoli fogli colorati pieni di speranze, desideri, sogni… con l’immancabile promessa di “essere più buoni e ubbidienti”.

Ogni anno milioni e milioni di bambini scrivono a Babbo Natale, e Fiumicino non fa eccezione. Ma qui in città Babbo Natale ha creato una postazione “ad hoc” per ricevere le lettere: alla Farmacia sociale della Madonella, infatti, ha installato la “cassetta della posta di Babbo Natale”.

Scrivere la lettera a Babbo Natale è per i bambini uno dei momenti più magici in attesa di scartare i regali trovati sotto l’albero vedendo realizzati i loro desideri, e avere un posto fisico dove imbucare le richieste fa sembrare “l’omone simpatico vestito di rosso” più vicino.

Cosa aspettate, dunque? Portate i vostri bambini ad imbucare la propria letterina. L’iniziativa è realizzata grazie all’associazione eco sociale “Live per i bambini”. Ogni bimbo riceverà subito una dolce sorpresa.

Per i genitori che volessero una formato letterina da proporre ai loro figlioli, proponiamo questo link a pianetabambini.it