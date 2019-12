A Latina arriva la quarta edizione di “In alto i nostri cuori”

Latina – “Esiste un luogo dove il tempo è fermo a quel sorriso, a quell’abbraccio, a quelle parole non dette, a quell’ultimo sguardo d’amore scambiato con i nostri cari prima di lasciarli andare. Un distacco pesante, al quale ci si arrende, un dolore che anche io ho imparato a celare e a soffocare. Una separazione forzata che ci rende muti, incapaci di pronunciare ancora una volta la parola ‘mamma’, ‘papà’, ‘figlio’ o un semplice nome. Poi ci sono questi eventi fatti con il cuore che fanno riemergere tanti ricordi senza alcun velo di malinconia ma di speranza. La speranza che il nostro messaggio e tutto il nostro amore arrivino diritti nelle braccia dei nostri cari”. Con queste parole Silvia Buonamano annuncia la quarta edizione di “In alto i nostri cuori”, un momento di grande malinconia e dolcezza per ricordare in occasione delle feste i cari che non ci sono più.

Ancora una volta, durante la manifestazione si terrà il lancio di centinaia di lanterne “con il nostro messaggio d’amore da far arrivare lassù”.

L’appuntamento è per domenica 15 dicembre 2019 alle 17.30 nel piazzale antistante il cimitero comunale di Latina. Sarà a disposizione i partecipanti il parcheggio gentilmente concesso da Ipogeo.

(Il Faro online)