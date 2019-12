Cittadinanza onoraria a Liliana Segre, Formiaé protocolla la richiesta

Formia – Venerdì 6 dicembre 2019, una delegazione di Formiaé ha protocollato presso la casa comunale la proposta per il conferimento della cittadinanza onoraria di Formia alla senatrice Liliana Segre (Leggi qui).

La proposta, unitamente alle firme raccolte con la petizione online sulla piattaforma www.formiae.org, è stata indirizzata al sindaco di Formia dottoressa Paola Villa, al Presidente del Consiglio Comunale Pasquale Di Gabriele. Pronta è stata la risposta di quest’ultimo che ha affermato che è suo intendimento proporre la tematica alla prossima Conferenza dei Capigruppo per l’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale.

“Si tratta di una presa di posizione forte, in un momento complesso per il nostro paese – spiegano i responsabili di Formiaé – a poche ore, tra l’altro, dalla scomparsa di Piero Terracina, un uomo che ha dedicato la sua vita a raccontare le sciagurate disgrazie nel nazifascismo, dopo averle vissute in prima persona.

Ci auguriamo – conclude la nota – che tutte le forze politiche presenti in Consiglio si prodighino affinché questa discussione venga calendarizzata il prima possibile.”

