Luana Ludovici: “Un Consiglio zeppo di punti all’odg… per non approfondire niente”

Ardea – “Per fortuna dopo mesi di attesa questa amministrazione è riuscita a convocare un Consiglio Comunale. Questo ritardo ha portato ad uno stand by inerente discussioni e approvazione degli atti a discapito del cittadino, ma non ce ne siamo praticamente accorti proprio per il loro immobilismo conclamato”. La polemica è sollevata da Luana Ludovici (Lega).

“Il Presidente del Consiglio Comunale evidentemente era preso da altro, come per esempio a fare Comunicati Stampa di risposta a questioni sollevate da alcuni Consiglieri di opposizione. Oltre al danno, la beffa: convocano mettendo all’ordine del giorno 10 punti, ogni punto dovrebbe essere discusso approfonditamente e dettagliatamente, invece così facendo cercheranno di fare un Consiglio Comunale frettoloso e di conseguenza poco trasparente… Proprio la Trasparenza da loro tanto decantata…”