Raccolta differenziata, Pomezia, festeggia il record del 70%

Pomezia – Si terrà venerdì 13 dicembre prossimo alle ore 17.00 un incontro tra il Comune di Pomezia, la ditta che gestisce la raccolta rifiuti e la cittadinanza. Un’occasione per tirare le somme del servizio di raccolta differenziata in Città che già da agosto scorso ha superato il 70%. Un risultato storico che l’Amministrazione comunale vuole condividere con tutte le realtà cittadine.

“Un traguardo che abbiamo raggiunto grazie alla collaborazione dei cittadini che confermano una spiccata sensibilità al tema del rispetto dell’ambiente e della cura del territorio – dichiara il sindaco Adriano Zuccalà – e grazie al costante lavoro degli uffici comunali, della Polizia Locale e della ditta appaltatrice. Questo risultato è un punto di partenza per continuare ad operare al meglio e puntare a risultati ancora più importanti”. L’appuntamento è per venerdì 13 dicembre alle ore 17.00 in aula consiliare (piazza Indipendenza n. 8). La cittadinanza è invitata a partecipare.

(Il Faro online)