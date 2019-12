Rifiuti, Palozzi (Cambiamo): “Anche Ecofer dice no a Falcognana”

Regione Lazio – “Cresce il fronte del no, contro l’ipotesi dei rifiuti capitolini in località Falcognana. Dopo comunità e territori a esprimere dissenso è la stessa proprietà, la Ecofer Ambiente srl, che forse meglio di tutti conosce la situazione operativa e, in merito alla eventualità di una discarica dove accogliere l’immondizia capitolina, parla di insuperabili criticità e marginali benefici.

Una opinione che la sindaca Raggi e il presidente Zingaretti non possono e non devono sottovalutare. Ripetiamo: i cittadini non possono continuare a pagare le inefficienze di Campidoglio e Regione Lazio. La nostra mobilitazione a difesa di Falcognana non si ferma“. – Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e uno dei fondatori nazionali di “Cambiamo”, Adriano Palozzi.

(Il Faro online)