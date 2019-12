Roma, due persone morte investite nella notte

Roma – Due persone sono morte investite ieri sera a Roma. Intorno alle 19.20, in via Prenestina, all’incrocio con via Tor de’ Schiavi, un pedone di 77 anni è stato investito da un furgone.

L’uomo è stato soccorso e trasportato in prognosi riservata all’ospedale Sandro Pertini dove è morto due ore dopo l’incidente. Sul posto per i rilievi è intervenuto il Gruppo Prenestino della Polizia Locale.

In via Cristoforo Colombo, circa 500 metri prima dell’intersezione con via Canale della lingua, in direzione Roma, un ciclista è morto dopo essere stato investito da un’auto. Sul posto intorno alle 22.30 gli agenti della Polizia di Roma Capitale del gruppo Marconi.

Il conducente dell’auto, un italiano di 49 anni, alla guida di una Ford focus, è stato portato al Grassi di Ostia per gli esami alcolemici e tossicologici di rito. La salma del ciclista è stata trasferita al policlinico di Tor Vergata.

(Il Faro online)