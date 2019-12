Sporting Club Lido, il prossimo 22 dicembre via al campionato CSEN di pallanuoto

Ostia – Mentre le Nazionali azzurre sono tornate in piscina dopo il Mondiale di Gwagju e il Settebello mostra con fierezza la medaglia d’oro iridata conquistata la scorsa estate in Corea del Sud, in preparazione delle Olimpiadi di Tokyo 2020, il settore giovanile della pallanuoto laziale si accinge ad iniziare i propri campionati.

Sarà un esordio natalizio quelle delle squadre del territorio lidense e laziale. L’Under 12 e l’Under 14 dello Sporting Club Lido scenderanno in acqua il prossimo 22 dicembre. Comincerà un nuovo anno di pallanuoto e di forti emozioni incontro rincorrendo gol tra bollicine ed entusiasmo.

Quello che inizierà la stagione 2019/2020 sarà un nuoto torneo CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) ed entrambe le compagini giovanili maschili dello Sporting giocheranno alle Cupole. In Via Gino Bonichi ad Acilia ci saranno per tutto il campionato, aspettando di vivere emozioni sempre più importanti insieme ai valori educativi dello sport.

Insieme allo Sporting Club Lido, che incontrerà l’Euromar nella prima di campionato, per entrambe le squadre, si giocheranno il torneo anche il Campus Roma di Acilia, la Nuoto 2000 di Latina, il Racing Roma di Roma e lo Shark PN Aprilia di Aprilia e l’Allodola Villaggio Doria Matrix di Albano Laziale.

Tra poco il pallone tornerà al centro, aspettando chi tra le squadre in acqua sarà più brava per prima ad iniziare il gioco, sognando insieme alle Nazionali azzurre senior. Verso Tokyo 2020.

(Il Faro on line)