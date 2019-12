Terracina, sull’Appia al via i lavori di rifacimento del manto stradale

Terracina – Da domani mattina, a Terracina, sull’Appia, partiranno i lavori di rifacimento dell’asfalto stradale. Per questo motivo, la regolamentazione del traffico subirà delle variazioni all’altezza con via Olmata, e divieti di transito e sosta in via Olmata e via della Stazione fino al termine dei lavori.

A farlo sapere è l’Assessorato e il Dipartimento Lavori Pubblici del Comune di Terracina. Il provvedimento fa seguito all’ordinanza n. 249 del 6 dicembre 2019.

Pertanto, da mezzanotte di mercoledì, fino al termine dei lavori e comunque dall’apposizione di relativa segnaletica stradale mobile, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in via Olmata e in via della Stazione.

Dalle 5.00 dello stesso giorno, verranno istituiti il divieto di transito in via Olmata (con esclusione dei cittadini residenti nel tratto di strada interessato dai su menzionati lavori) e il senso unico alternato previa apposizione di sistema semaforico mobile e/o con l’ausilio di movieri nel tratto della SS7 Appia all’altezza dell’intersezione con via Olmata.

Infine, il Comune di Terracina consiglia agli utenti interessati di valutare percorsi alternativi, onde evitare spiacevoli disagi nella circolazione.

(Il Faro on line)